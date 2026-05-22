لوپیتا نیونگو، بازیگر زن سیاهپوست، برای بازی کردن دو نقش، یکی به عنوان هلن تروی و دیگری به عنوان خواهر اصلی اش کلیتمن در فیلم Adises، نقشآفرینی میکند. او در واکنش به انتقادات نژادپرستانه درباره نقش هلن تروی توسط فیلمساز Christopher Nolan، درخواست توسطلی کرد.
لوپیتا نیونگو ، بازیگر زن سیاه پوست، برای بازی کردن دو نقش، یکی به عنوان هلن تروی (قشرهای که زیبایی جرقه جنگ بین راکیترا را زد) و دیگری به عنوان خواهر اصلی اش کلیتمن استرا در فیلم Adises از کریستوفر نولان، نقشآفرینی میکند.
در ژانویه، انتخاب او برای این نقش بسیار مورد انتقاد واقع شد و برخی کاربران مدعی شدند که یک بازیگر سیاهپوست به هیچ وجه نمیتواند نقش زیباترین زن جهان را بازی کند. نیونگو در واکنش به این انتقادها گفت: «این یک داستان اسطورهای است. من کاملا از نیت کریس در این پروژه و روایتی از این داستان که او تعریف میکند حمایت میکنم. گروه بازیگران ما نماینده جهان است.
وقت خود را صرف فکر کردن به دفاعیه نمیکنم. این انتقادها چه با آن درگیر بشوم چه نشوم وجود خواهند داشت.
