پس از یک هفته اعتصاب گسترده در لوفت‌هانزا که منجر به لغو هزاران پرواز شد، نشانه‌هایی از پایان اعتصابات و بازگشت به شرایط عادی دیده می‌شود. اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند که در حال حاضر اعتصاب جدیدی در دستور کار ندارند و بر گفتگو با شرکت هواپیمایی تمرکز کرده‌اند. با این حال، آنها هشدار داده‌اند که در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، ممکن است مجبور به از سرگیری اعتصابات شوند. این تحولات همزمان با توقف فعالیت سیتی‌لاین، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه لوفت‌هانزا، رخ داده است.

پس از یک هفته اعتصاب که صنعت هوانوردی آلمان را فلج کرده بود، روز شنبه ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) نشانه‌هایی از بازگشت به وضعیت عادی در شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا ، بزرگترین شرکت هواپیمایی این کشور، دیده می‌شود. اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند که در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای اعتصاب ات جدید ندارند و تمرکز خود را بر گفتگو و یافتن راهی برای میانجی‌گری گذاشته‌اند. انتظار می‌رود در روز دوشنبه ۲۰ آوریل، مذاکرات اولیه‌ای با لوفت‌هانزا در خصوص راه‌اندازی فرآیند میانجی‌گری صورت گیرد.

اتحادیه مستقل مهمانداران هواپیما (UFO) نیز از توقف اعتصابات خبر داده و رئیس آن، یوآخیم وازکز بورگر، اعلام کرده که 'در حال حاضر هیچ تصمیم تازه‌ای برای اعتصاب وجود ندارد.' وی در ادامه افزود که 'اکنون منتظریم ببینیم لوفت‌هانزا چه واکنشی نشان می‌دهد.' با این حال، بورگر هشدار داد که در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، اتحادیه چاره‌ای جز از سرگیری اعتصابات نخواهد داشت.

اعتصابات اخیر که به مدت پنج روز به طول انجامید، منجر به لغو بیش از سه هزار پرواز در فرودگاه فرانکفورت شد و زندگی صدها هزار مسافر را تحت تأثیر قرار داد. خلبانان و خدمه کابین در اعتصابات لوفت‌هانزا و شرکت‌های تابعه آن مانند لوفت‌هانزا کارگو و سیتی‌لاین شرکت داشتند. هواپیمایی یورووینگز نیز به مدت دو روز دست به اعتصاب زد. سخنگوی لوفت‌هانزا اعلام کرده که این شرکت قصد دارد از امروز شنبه برنامه پروازی خود را تا حد زیادی به حالت عادی بازگرداند، اما همچنان احتمال لغو یا تأخیر برخی پروازها وجود دارد.

این اعتصابات همزمان با اعلام توقف فوری فعالیت سیتی‌لاین، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه لوفت‌هانزا، صورت گرفته است. لوفت‌هانزا دلیل این تصمیم را اعتصابات جاری و هزینه‌های بالای سوخت اعلام کرده است. ۲۴ هواپیمای مسافربری و سه هواپیمای باری سیتی‌لاین از چرخه فعالیت خارج خواهند شد. پروازهای سیتی‌لاین که پیش از این با شماره پرواز لوفت‌هانزا انجام می‌شد، از امروز لغو شده و مسافران یا به پروازهای دیگر منتقل شده یا مبالغ بلیط خود را پس خواهند گرفت. این تصمیم با انتقاد شدید اتحادیه‌ها مواجه شده است.

مطالبات اصلی خلبانان لوفت‌هانزا و کارگو افزایش سهم کارفرما در صندوق‌های بازنشستگی است، در حالی که اتحادیه مهمانداران هواپیما بیشتر نگران شرایط کاری کارکنان خود است.

علاوه بر اعتصابات، لوفت‌هانزا در نظر دارد تا محصولات موجود در پروازهای دوربرد خود مانند عطر، سیگار و عینک آفتابی را به دلیل هزینه‌های بالا و کاهش تقاضا حذف کند. این در حالی است که رقبای لوفت‌هانزا همچنان به ارائه این خدمات ادامه می‌دهند. این اقدامات نشان‌دهنده فشار فزاینده بر صنعت هوانوردی آلمان است که با مالیات‌ها و هزینه‌های بالای عملیاتی دست و پنجه نرم می‌کند. مدیرعامل لوفت‌هانزا نیز نگرانی خود را در این خصوص ابراز کرده است.

در همین حال، اتحادیه رانندگان قطارهای مسافربری و باری آلمان نیز اعتصاباتی را با خواست ۳۵ ساعت کار در هفته آغاز کرده است که این موضوع منجر به محدودیت‌های قابل توجهی برای مسافران شده است. به نظر می‌رسد صنعت حمل و نقل آلمان در مجموع با چالش‌های جدی روبرو است. اخیراً، جنگ ایران نیز بر اقتصاد آلمان تأثیر منفی گذاشته و صدراعظم آلمان این جنگ را 'علت اصلی مشکلات' در این کشور خوانده است. با این حال، در میان این چالش‌ها، بسیاری از شرکت‌های بورسی آلمان سود تقسیمی خود را افزایش داده‌اند. همچنین، خبر توافق آتش‌بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران موجب بازگشت آرامش به بازارهای بورس و سقوط بهای نفت شده است.





