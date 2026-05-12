بزرگترین گروه هواپیمایی اروپا، لوفتانزا، سه شنبه اعلام کرد قصد دارد سهم اقلیت فعلی خود در شرکت ایتالیایی «آی‌تی‌ای ایرویز» را به ۹۰ درصد افزایش دهد. این گروه افزود که این معامله که روز دوشنبه به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده است همچنان منوط به کسب مجوزهای نظارتی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده است.

بزرگترین گروه هواپیمایی اروپا ، لوفتانزا ، سه شنبه اعلام کرد قصد دارد سهم اقلیت فعلی خود در شرکت ایتالیایی « آی‌تی‌ای ایرویز » را به ۹۰ درصد افزایش دهد.

لوفتانزا اعلام کرد: «در ماه ژوئن امسال از گزینه خود برای خرید سهام عمده در آی‌تی‌ای ایرویز به قیمت از پیش توافق شده ۳۲۵ میلیون یورو استفاده خواهد کرد». این گروه افزود که این معامله که روز دوشنبه به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده است همچنان منوط به کسب مجوزهای نظارتی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده است.

لوفتانزا پس از خرید سهم اقلیت ۴۱ درصدی در آی‌تی‌ای ایرویز در ژانویه ۲۰۲۵، حق افزایش تدریجی مالکیت خود را برای خود محفوظ کرده است. فروشنده، دولت ایتالیا است که پیشتر ۵۹ درصد سهام این شرکت هواپیمایی را در اختیار داشت. این دولت اکنون ۱۰ درصد از سهام را حفظ خواهد کرد.

تحلیلگران میگویند این اقدام روند ادغام در بخش هواپیمایی اروپا را تسریع میکند و در عین حال دسترسی لوفتانزا به بازار ایتالیا و فرصتهای رشد در پروازهای دوربرد از طریق رم را تقویت میکند. این شرکت اعلام کرد: «افزایش سهم مالکیت به این معنا است که آی‌تی‌ای ایرویز از نظر سازمانی و مالی به طور کامل در گروه لوفتانزا ادغام خواهد شد».

کارستن اشپوهر، مدیرعامل لوفتانزا، گفت: «تمام بخشهای روبه‌مشتری هم اکنون ادغام شده اند، به جز پروازهای شمال اقیانوس اطلس که هنوز در انتظار دریافت مجوز برای ادغاممان هستیم». در صورت تایید، انتظار میرود این معامله تا سه ماهه نخست سال ۲۰۲۷ نهایی شود.

یورگ ابرهارت، مدیرعامل آی‌تی‌ای ایرویز، در بیانیه ای جداگانه این توافق را «گامی با اهمیت صنعتی و راهبردی بزرگ برای آی‌تی‌ای ایرویز» توصیف کرد و گفت: «ادغام کامل این شرکت در گروه لوفتانزا به ما امکان میدهد در بازارهای بین المللی قدرتمندتر رقابت کنیم». بهای سهام لوفتانزا اوایل بعدازظهر در اروپا ۲ درصد افزایش یافت





euronews_pe / 🏆 8. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لوفتانزا آی‌تی‌ای ایرویز افزایش سهم ادغام بزرگترین گروه هواپیمایی اروپا شرکت ایتالیایی برای خرید سهام عمده در ماه ژوئن امسال از پیش توافق شده ۳۲۵ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۲۵ حق افزایش تدریجی مالکیت خود را برای خود محفوظ فروشنده، دولت ایتالیا است که پیشتر ۵۹ درصد سها در انتظار دریافت مجوز برای ادغاممان هستیم در صورت تایید، انتظار میرود این معامله تا سه م

United States Latest News, United States Headlines