لوتار ماتئوس یکی از پرافتخارترین بازیکنان فوتبال در جهان محسوب میشود. او صاحب رکوردهای عجیب ی است. ماتئوس در کنار آنتونیو کارباخال (مکزیک)، لوئیجی بوفون (ایتالیا)، لیونل مسی (آرژانتین) و کریستیانو رونالدو (پرتغال) جزو بازیکنانی است که در پنج دوره از مسابقات جام جهانی شرکت کردهاند.
او افزون بر آن در مسابقات جام جهانی روی هم ۲۵ بار برای آلمان به میدان رفته است. ماتئوس با ۱۵۰ بازی در لباس تیم ملی آلمان، در کشور خود نیز به رکوردی افسانهای دست یافته که به نظر نمیرسد به این زودیها شکستنی باشد. او همچنین در سال ۱۹۹۰ به عنوان بهترین بازیکن اروپا توپ طلایی را به دست آورد و در سال ۱۹۹۱ به طور غیررسمی به عنوان برترین بازیکن فوتبال جهان برگزیده شد.
عنوانهایى که لوتار ماتئوس تا به حال کسب کرده، درخور توجه هستند: قهرمانى اروپا در سال ۱۹۸۰، قهرمانى جهان در سال ۱۹۹۰، شش بار قهرمانى بوندسلیگا با بایرن مونیخ و قهرمانى باشگاههاى ایتالیا و همچنین جام یوفا، به همراهى باشگاه ایتالیایى اینترمیلان
