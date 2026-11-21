لوئیس پیو، شناگر مشهور محیط‌زیستی، با طی کردن ۱۵ کیلومتر در تنگه هرمز و تجربه انفجارهای نزدیک، به تهدیدات اکولوژیک جنگ علیه این آبراه استراتژیک هشدار داد.

لوئیس پیو ، شناگر ۵۶ ساله فرانسوی که پیش‌تر برای جلب توجه جهانیان به بحران‌های زیست‌محیطی در اقیانوس‌های شمالگان و جنوبگان فعالیت نمادین داشته است، امسال تمرکز خود را بر تنگه هرمز معطوف کرده است. وی در یک اقدام جسورانه و پرخطر، این آبراه راهبردی را به‌عنوان مقصد جدید پروژه آگاهی‌بخشی خود انتخاب کرد تا عمق فاجعه زیست‌محیطی ناشی از درگیری‌های نظامی در این منطقه را به جهانیان نشان دهد. پیو در جریان این مأموریت سه‌روزه، بخشی از آب‌های تنگه هرمز را شنا کرد تا نشان دهد که چگونه جنگ می‌تواند گنجینه‌های طبیعی بی‌بدیل منطقه را برای دهه‌ها نابود کند و امنیت اکوسیستم دریایی را به شدت تهدید نماید.

جزئیات سفر نمادین در آبراه استراتژیک

لوئیس پیو مأموریت شنا خود را از شبه‌جزیره مسندم در جنوب تنگه هرمز آغاز کرد و مسیر خود را به سمت شمال ادامه داد. وی پس از طی مسافتی معادل ۱۵ کیلومتر و دور زدن دماغه هرمز، این مرحله از پروژه خود را به پایان رساند. این شناگر که حامی رسمی اقیانوس‌های سازمان ملل متحد است، در این سفر نمادین از تجهیزات بسیار ساده و کم‌حجمی از جمله مایوی شنا، عینک مخصوص و کلاپی با نشان سازمان ملل متحد استفاده کرد تا بر پیوستگی خود با این نهاد جهانی تأکید ورزد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط آسوشیتدپرس، لوئیس پیو احتمالاً نخستین فردی است که پس از آغاز فازهای جدید درگیری‌ها در منطقه، موفق به انجام شنای مسافت طولانی در این آب‌های پر تنش شده است.

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تجربه مستقیم از انفجارها و حمله هوایی

لوئیس پیو پس از بازگشت به لندن و گفت‌وگو با رسانه‌ها، از تجربیات ترسناک خود در حین شنا به تفصیل گزارش داد. وی بیان کرد که تنها چند دقیقه پس از ورود به آب در روز دوشنبه، صدای دو انفجار مهیب و سهمگین را در نزدیکی خود شنید. این صداها آنقدر شدید بود که شناگر فرانسوی متوجه شد یک نفتکش در فاصله حدود چهار کیلومتری هدف قرار گرفته است. او خاطره‌سازی کرد که بلافاصله پس از شنیدن صدای دو انفجار پیاپی، جنگنده‌های جنگنده وارد منطقه شدند و وی فهمید که برای حفظ جان خود باید هرچه سریع‌تر و با حداکثر سرعت از آن نقطه خارج شود.

آسیب‌های زیست‌محیطی و هشدارهای اکولوژیک

با وجود شرایط جوی خطرناک و چندین بار توقف و ازسرگیری مجدد فعالیت، لوئیس پیو با وجود شتاب‌زدگی‌های ناشی از خطر، موفق شد مأموریت خود را به پایان برساند. در طول این سفر کوتاه اما پرماجرا، وی شاهد حمله به یک کشتی دیگر بود که در پی آن شعله‌های آتش بلند از بدنه کشتی به آسمان برخاست. او با تأکید بر ارزش زیست‌محیطی تنگه هرمز اظهار داشت که بسیاری از مردم این منطقه را صرفاً یک مسیر تجاری برای کشتیرانی می‌دانند، درحالی‌که از نظر او تنگه هرمز یکی از زیباترین مکان‌های روی زمین است.

تهدیدات آینده برای اکوسیستم دریایی منطقه

لوئیس پیو در ادامه سخنان خود هشدار داد که غرق شدن شمار زیادی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها، این منطقه تاریخی را با تهدیدی جدی و غیرقابل‌بازگشت مواجه کرده است. وی ابراز نگرانی کرد که احیای محیط زیست و اکوسیستم آسیب‌دیده در تنگه هرمز، ممکن است فرآیندی بسیار طولانی‌مدت باشد که سال‌ها و حتی دهه‌ها زمان ببرد تا طبیعت خود را به حالت اولیه بازگرداند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای زیست‌محیطی درگیری‌های منطقه‌ای تنها محدود به خسارات مالی نیست، بلکه تخریبی عمیق و دیربازگشت‌پذیر بر گنجینه‌های طبیعی جهان وارد کرده است.