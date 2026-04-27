لندن بار دیگر مخالفت خود با جنگ علیه ایران را اعلام کرد

دولت بریتانیا با برگزاری جلسه اضطراری و تاکید بر عدم نفع در درگیری، مخالفت قاطع خود را با هرگونه مشارکت در جنگ علیه ایران اعلام کرد. نگرانی از پیامدهای اقتصادی و امنیتی این جنگ، دلیل اصلی این موضعگیری است.
دولت بریتانیا بار دیگر به صراحت مخالفت خود را با هرگونه مشارکت در یک جنگ احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. این موضع قاطع در پی افزایش تنشها در منطقه و نگرانیهای فزاینده در مورد عواقب یک درگیری نظامی گسترده اتخاذ شده است.
کیر استارمر، رهبر حزب کارگر و از چهرههای برجسته سیاسی انگلیس، با اعلام برگزاری یک جلسه اضطراری برای بررسی دقیق پیامدهای جنگی که از سوی ایالات متحده علیه ایران تحمیل شود، تاکید کرد که اجازه نخواهد داد لندن به درگیریای کشیده شود که هیچ نفعی برای این کشور نداشته باشد. این اظهارات نشاندهنده نگرانی عمیق در محافل سیاسی انگلیس از احتمال درگیر شدن ناخواسته در یک جنگ منطقهای است که میتواند پیامدهای فاجعهباری برای اقتصاد و امنیت ملی این کشور داشته باشد.
جلسه اضطراری مذکور که قرار است روز سهشنبه برگزار شود، با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی انگلیس نیز تشکیل خواهد شد. این امر حاکی از اهمیت ویژه توجه به ابعاد اقتصادی یک جنگ احتمالی و تلاش برای پیشبینی و مقابله با اثرات منفی آن بر اقتصاد بریتانیا است.
نخستوزیر انگلیس نیز در اشاره به بحران انرژی موجود در کشور که ناشی از اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز است، هشدار داد که پیامدهای اقتصادی جنگ ممکن است برای مدت طولانی بر انگلیس سایه افکند. این اظهارات نشان میدهد که دولت انگلیس به خوبی از آسیبپذیریهای اقتصادی خود در برابر تحولات منطقهای آگاه است و تلاش میکند با اتخاذ مواضع محتاطانه، از بروز بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ جلوگیری کند.
علاوه بر این، نگرانیهای امنیتی نیز در این میان وجود دارد. انگلیس همواره به عنوان متحد نزدیک ایالات متحده شناخته شده است، اما در عین حال، منافع و اولویتهای خاص خود را نیز دارد. درگیری در یک جنگ در منطقه خاورمیانه میتواند امنیت ملی انگلیس را به خطر اندازد و باعث افزایش تهدیدات تروریستی در داخل این کشور شود.
به همین دلیل، دولت انگلیس تلاش میکند با حفظ روابط خود با ایالات متحده، از درگیر شدن در یک جنگ غیرضروری اجتناب کند. این رویکرد، نشاندهنده یک سیاست خارجی مستقل و مسئولانه است که هدف آن حفظ منافع ملی انگلیس در یک محیط بینالمللی پیچیده و ناپایدار است. در مقابل، برخی از تحلیلگران معتقدند که انگلیس به دلیل وابستگیهای سیاسی و اقتصادی خود به ایالات متحده، نمیتواند به طور کامل از مشارکت در یک جنگ احتمالی علیه ایران خودداری کند.
با این حال، دولت انگلیس تاکنون توانسته است با اتخاذ مواضع محتاطانه و تاکید بر اهمیت دیپلماسی، از بروز یک بحران جدی جلوگیری کند. آینده این تحولات و نقش انگلیس در آنها، همچنان نامشخص است، اما واضح است که دولت انگلیس به دنبال حفظ منافع ملی خود و جلوگیری از درگیر شدن در یک جنگ غیرضروری است. این موضوع در حالی مطرح میشود که اخبار دیگری نیز در رسانهها منتشر شده است.
