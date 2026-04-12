وزارت خارجه آمریکا اقامت دائم عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، و چند تن دیگر از بستگان مقامات ایرانی را به‌دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی لغو کرد. این اقدام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) و بیانیه‌ای رسمی اعلام شد و شامل لغو اقامت حمیده افشار سلیمانی، از بستگان قاسم سلیمانی، و فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی نیز می‌شود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که اقامت دائم ( گرین‌کارت ) عیسی هاشمی ، فرزند معصومه ابتکار ، و خانواده‌اش در آمریکا به‌دلیل ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی لغو شده و ماموران فدرال آن‌ها را بازداشت کرده‌اند. این خبر، که روز شنبه ۲۲ فروردین منتشر شد، همسر عیسی هاشمی را مریم طهماسبی معرفی کرده و افزوده است که آن‌ها همراه با پسرشان اکنون در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده، آیس، به‌سر می‌برند و در انتظار اخراج از این کشور هستند.

اداره مهاجرت آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد: اگر دلیلی وجود داشته باشد که باور داشته باشیم دارنده گرین‌کارت تهدیدی برای ایالات متحده است، کارت او لغو خواهد شد. معصومه ابتکار، که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام نقش سخنگویی گروگان‌گیران را برعهده داشت، در این بیانیه توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان مبلغ اصلی گروگان‌گیری توصیف شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که ابتکار با تهیه مصاحبه‌های هدایت‌شده تلاش می‌کرد شرایط نگهداری گروگان‌ها را مطلوب نشان دهد، در حالی که آن‌ها در سلول انفرادی نگهداری می‌شدند و تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داشتند.\معصومه ابتکار در دولت محمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت رئیس‌جمهور را بر عهده داشت و در دولت حسن روحانی نیز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ همین سمت را بر عهده داشت. او سپس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد. طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا، عیسی هاشمی، مریم طهماسبی و مُبین هاشمی، فرزندشان، در سال ۲۰۱۴ با روادیدهایی که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما صادر شده بود، وارد آمریکا شدند و در خرداد ۱۳۹۵ از طریق برنامه روادید تنوع نژادی اقامت دائم دریافت کردند. علاوه بر این، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هفته گذشته اقامت حمیده افشار سلیمانی، از بستگان قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس سپاه پاسداران، و دخترش را نیز لغو کرده است. به گفته این وزارتخانه، این دو نفر نیز در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به‌سر می‌برند. در ادامه این بیانیه آمده است که اقامت فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، و همسرش کلانتر معتمدی نیز لغو شده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که این دو نفر دیگر در ایالات متحده حضور ندارند و از ورود مجدد به این کشور منع شده‌اند. \وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که دولت ایالات متحده اجازه نخواهد داد آمریکا به محل اقامت افرادی تبدیل شود که با رژیم‌های تروریستی ضدآمریکایی مرتبط هستند. زندگی و اشتغال فرزندان و وابستگان مقامات جمهوری اسلامی که همواره شعار مرگ بر آمریکا را سر داده‌اند در کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، سال‌هاست که از جمله مسائل قابل توجه و حساسیت‌برانگیز در میان مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بوده است. از همین رو، سال‌هاست که کارزارهایی علیه این افراد، به‌ویژه در ایالات متحده، به راه می‌افتد و مخالفان حکومت در خارج از کشور از دولت آمریکا می‌خواهند که اجازه ندهد وابستگان حکومت ایران در این کشور اقامت داشته باشند. این اقدام نشان‌دهنده موضع سختگیرانه ایالات متحده در قبال کسانی است که به نحوی با مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط هستند و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سایر وابستگان مقامات ایرانی در خارج از کشور داشته باشد. این تصمیم، علاوه بر تاثیر بر افراد مشمول، می‌تواند بر روابط دیپلماتیک بین آمریکا و ایران نیز تاثیرگذار باشد و تنش‌ها را افزایش دهد. همچنین، این اقدام می‌تواند سوالاتی را در مورد سیاست‌های مهاجرتی آمریکا و نحوه ارزیابی ارتباطات افراد با دولت‌های خارجی ایجاد کند





