هواپیمای حامل مهاجران ایرانی پس از لغو پذیرش توسط پاکستان، مجبور به بازگشت به آریزونا شد. جزئیات جدید درباره نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت این افراد.

هواپیمای چارتر شده برای اخراج گروهی از مهاجران ایرانی که قرار بود از ایالت آریزونا به مقصد پاکستان پرواز کنند، در بامداد روز سه‌شنبه پس از تغییر مسیر ناگهانی، مجدداً در همان شهر فرود آمد. این رویداد منجر به بازگرداندن حداقل نه نفر از سرنشینان به بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در همان منطقه شد.

توقف پرواز پس از رد درخواست پاکستان

بر اساس گزارش‌های تأیید شده توسط نهاد نظارتی Human Rights First و مقامات آمریکایی، هواپیما یک جت خصوصی متعلق به شرکت تالون با ظرفیت هفده نفر بود که پیش از ساعت پنج صبح به وقت محلی از شهر میسا در آریزونا برخاست. این هواپیما تنها حدود سی دقیقه پس از پرواز، دستور تغییر مسیر دریافت کرد و بدون رسیدن به مقصد اولیه، دوباره در میسا نشست.

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یکی از بستگان بازداشتیان به نیویورک تایمز اطلاع داد که پاکستان به طور ناگهانی از پذیرش این مهاجران خودداری کرده است. هدف اولیه این عملیات، انتقال این افراد از پاکستان به ایران بود که اکنون با شکست مواجه شده و بازماندگان تا بعدازظهر سه‌شنبه همچنان در بازداشتگاه‌های آریزونا نگهداری می‌شوند.

نقشه‌های دولت ترامپ و واکنش‌های حقوقی

دولت دونالد ترامپ برنامه‌ریزی کرده بود تا در ماه جاری دست کم دو عملیات اخراج دیگر را به سمت افغانستان و ایران انجام دهد و از خاک پاکستان به عنوان نقطه انتقال استفاده کند. اما این اقدامات باعث ایجاد ابهاماتی در میان وکلای مدافع حقوق مهاجران درباره نقش پاکستان در تسهیل بازگشت افراد به کشورهایی شده است که بسیاری از آن‌ها از آزار و اذیب در صورت بازگشت بیم دارند.

سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه اعلام کرد که ترتیبات مربوط به اخراج مهاجران به افغانستان هنوز در مرحله بررسی است و اسلام‌آباد امیدوار است راهکاری مورد قبول دو طرف پیدا شود. این بیانیه در حالی صادر شد که اسناد ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهد مقامات ایرانی پیش‌تر به بازداشتیان وعده داده بودند که آن‌ها را از طریق پاکستان به ایران منتقل خواهند کرد.

وضعیت آسیب‌پذیر بازداشتیان و اقدامات قضایی

صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا با ارائه شکوائیه‌ای به دادگاه، مدعی شده است که اطلاعات محرمانه درخواست‌های پناهندگی این افراد به صورت غیرقانونی در اختیار دولت ایران قرار گرفته است. بر اساس اسناد رسمی، افرادی که همجنس‌گرا، مخالفان سیاسی یا مسیحیان گرویده هستند، در میان این گروه حضور دارند و بسیاری از آن‌ها در اعتراضات سال ۲۰۲۲ ایران شرکت داشته‌اند.

علی رهنما، وکیل این صندوق، تأکید کرد که دست‌کم شماری از سرنشینان پرواز لغو شده متعلق به این گروه‌های آسیب‌پذیر بوده‌اند. او همچنین اشاره کرد که برخی بازداشتیان معتقدند بازگشت به جمهوری اسلامی ایران حتی تحت تهدید نظامی، بهتر از ماندن در بازداشتگاه‌های آمریکا است. این وکیل افزود که در میان اخراج‌شدگان، کسانی بودند که تازه درخواست پناهندگی داده بودند و برخی نیز سال‌ها در آمریکا زندگی کرده‌اند.