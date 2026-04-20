سازمان هواپیمایی فدرال روسیه ضمن لغو توصیههای محدودکننده برای فروش بلیت به امارات، مجوز عبور هواپیماهای روسی از حریم هوایی ایران را نیز صادر کرد.
سازمان هواپیمایی فدرال روسیه که با نام روساویاتسیا شناخته میشود، در جدیدترین بیانیه رسمی خود اعلام کرد که تمامی محدودیتهای پیشین در خصوص توقف فروش بلیت برای پروازهای مستقیم به مقصد امارات متحده عربی و همچنین ممنوعیت عبور از حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران را لغو کرده است. این تصمیم که پس از رایزنیهای گسترده میان نهادهای دیپلماتیک و وزارتخانههای حمل و نقل دو کشور اتخاذ شده، نشاندهنده بازگشت تدریجی شرایط پروازی در منطقه غرب آسیا به وضعیت عادی است.
مقامات روس تأکید کردهاند که تمامی شرکتهای هواپیمایی این کشور از این پس مجاز هستند برنامههای پروازی خود را به روال سابق بازگردانند و فروش بلیتهای رفت و برگشت به امارات را بدون هیچ مانعی از سر بگیرند. در بخش دیگری از این اطلاعیه، جزئیات مربوط به حریم هوایی ایران تشریح شده است. بر اساس دستورالعمل جدید، پروازهای ترانزیتی و همچنین پروازهایی که مقصد نهایی آنها فرودگاههای داخل ایران است، میتوانند با رعایت دقیق و کامل استانداردهای ایمنی و توصیههای اعلام شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری ایران انجام شوند. این اقدام روسیه در حالی صورت میگیرد که در ماه فوریه و همزمان با تحولات تنشزای منطقه و اقدامات خصمانه صورت گرفته، حریم هوایی بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران به دلایل امنیتی دچار محدودیتهایی شده بود که حالا با رفع آنها، مسیرهای پروازی میانقارهای که از فراز ایران میگذرند، دوباره بازگشایی میشوند. تحلیلگران این تصمیم را گامی مثبت برای کاهش تنشهای منطقهای و بهبود زیرساختهای حمل و نقل بینالمللی ارزیابی میکنند. شایان ذکر است که با عادی شدن شرایط جوی و امنیتی، فعالیت فرودگاههای اصلی ایران از جمله فرودگاه بینالمللی امام خمینی و مهرآباد به روال عادی بازگشته و پیشبینی میشود که بیش از ده فرودگاه دیگر در سراسر کشور نیز از روز شنبه عملیات کامل خود را از سر بگیرند. این بازگشت به وضعیت عادی نه تنها برای صنعت هوانوردی، بلکه برای بازارهای مالی و کالایی نیز دارای پیامدهای ملموسی بوده است. به طوری که در بازارهای داخلی ایران، پس از برقراری آرامش نسبی، قیمت انواع طلا و سکه روند کاهشی را تجربه کرده است که نشاندهنده تأثیر مستقیم اخبار مثبت سیاسی و امنیتی بر ثبات اقتصادی است. مسافران و فعالان حوزه حمل و نقل هوایی میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازهای خود با شرکتهای هواپیمایی مربوطه تماس حاصل کرده و با اطمینان خاطر نسبت به رزرو بلیت اقدام نمایند
