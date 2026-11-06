جزئیات لغو مراسم کتاب فردوسی‌پور و حواشی آن، حمایت کامل تراکتور از نکونام، و واکنش باشگاه آندورا به فاجعه اسپانیا را در این خبر بخوانید.

نشر چشمه روز جمعه پانزدهم آبان ماه با انتشار خبری رسمی از لغو مراسم امضای کتاب "فهرست نبایدها" خبر داد. این رویداد که قرار بود با حضور مترجمان کتاب، عادل فردوسی‌پور و علی شهروز، در کتاب‌فروشی چشمه کورش برگزار شود، کنسل شده است. انتشارات چشمه تا این لحظه هیچ توضیح رسمی و مستندی درباره دلایل این تصمیم ناگهانی ارائه نداده است.

حواشی حضور و واکنش‌های رسانه‌ای به فردوسی‌پور

با وجود سکوت رسمی ناشر، تحلیلگران و برخی رسانه‌ها علت لغو این مراسم را به حواشی اخیر عادل فردوسی‌پور مرتبط می‌دانند. گزارش‌ها حاکی از آن است که واکنش‌ها به رفتار فردوسی‌پور در مراسم وداع با حمید علیدوستی و پخش سرود جمهوری اسلامی، محور اصلی این شایعات است.

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در روزهای گذشته، رسانه‌های نزدیک به حکومت به دلیل آنچه "بی‌توجهی به سرود ملی" خوانده شد، به صراحت از فردوسی‌پور و علی دایی انتقاد کرده بودند. این تنش‌های رسانه‌ای احتمال می‌رود تاثیر مستقیمی بر تصمیم ناشر برای جلوگیری از هرگونه حاشیه احتمالی در مراسم کتاب گذاشته باشد.

حمایت کامل باشگاه تراکتور از نکونام

کریم نکونام، سرمربی تیم فوتبال باشگاه تراکتور، در نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرم‌آباد در هفته دوازدهم لیگ برتر، شایعات مربوط به تغییر سرمربی را به طور قاطع رد کرد. او با اشاره به این که در مورد بازیکنان نیز similar شایعات مطرح می‌شود، تاکید کرد که تنها تصمیم‌گیرنده رییس باشگاه و مدیریت تیم است.

کریم جمالی، مدیر رسانه‌ای باشگاه تراکتور، در ادامه این نشست اعلام کرد که تمامی ارکان باشگاه از نکونام حمایت کامل می‌کنند. وی تصریح نمود که هیچ مذاکره‌ای با مربیان دیگر صورت نگرفته و اولتیماتومی نیز به سرمربی داده نشده است. جمالی افزود که اگر نتیجه دیدار با ملوان انزلی تغییر کند، تیم در صدر جدول قرار خواهد گرفت.

نکونام در پاسخ به انتقادات هواداران گفت که تمرکز او تنها روی بازی‌هاست و احساس مسئولیت سنگینی در قبال تیم و هواداران میلیونی تراکتور دارد. او با اشاره به کسب بیست امتیاز از نه بازی انجام شده، امیدوار است با تمرکز بیشتر به صدر جدول نزدیک شوند.

همدلی باشگاه آندورا و حمایت از دروازه‌بان اوونو

در فوتبال اسپانیا، باشگاه آندورا با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دروازه‌بان تیمش، اوونو، را در این شرایط دشوار تنها نخواهد گذاشت. اوونو که ناخواسته در یکی از تلخ‌ترین اتفاقات تاریخ فوتبال این کشور نقش داشته، اکنون در خانه خود در آندورا پناه گرفته است.

جرارد پیکه و سایر اعضای باشگاه تلاش‌های خود را برای حمایت از اوونو افزایش داده‌اند. مادر اوونو به کمک دوستان فوتبالی‌اش و هم‌تیمی‌های سابقش که از ویتوریا و سن‌سباستین به آندورا آمده‌اند، در کنار اوست تا از او مراقبت کنند.

فدراسیون فوتبال آندورا نیز اعلام کرده که در تمام مسابقات آخر هفته یک دقیقه سکوت برقرار خواهد شد. مردم این شاهزاده‌نشین در سوگواری برای مرگ خسوس د میگل و تلاش برای کمک به اوونو برای عبور از این غم انباشته، همراه شده‌اند.