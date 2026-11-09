لغو پرواز بازگردانی ایرانیان از آمریکا به دلیل مخالفت قاضی فدرال

پرواز لغو شده انتقال ایرانیان از آمریکا به ایران با هشدار قاضی فدرال مبنی بر خطر جانی مواجه شد. جزئیات اسناد محرمانه و واکنش‌ها را بخوانید.

پروازی که قرار بود گروهی از شهروندان ایرانی را از ایالات متحده به ایران بازگرداند، صبح روز یکشنبه ۸ نوامبر (۱۷ آبان) در آخرین لحظه لغو شد. این مأموریت که با هماهنگی‌های محرمانه میان مقامات دو کشور صورت گرفته بود، با ورود به فرودگاه شهر میسا در ایالت آریزونا متوقف گردید.

لغو ناگهانی پرواز بازگردانی در فرودگاه میسا

به گفته علی رهنما، وکیل صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا (IALDF)، دست‌کم هشت ایرانی در روز یکشنبه در فرودگاه میسا سوار هواپیما شده بودند. این پرواز قرار بود مسافران را از طریق گرجستان و پاکستان به مقصد نهایی برساند. با این حال، هواپیما بدون آنکه دلیل لغو به مسافران اعلام شود، از پرواز بازماند و برنامه جابجایی متوقف شد.

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اسناد محرمانه و تماس‌های دیپلماتیک میان دو کشور

اسناد قضایی که روز پنجشنبه از حالت محرمانه خارج شدند، نشان می‌دهند دولت آمریکا تا اواسط اکتبر برای اخراج این گروه از طریق کشور ثالث برنامه‌ریزی کرده است. تماس‌های مقامات آمریکایی و ایرانی درباره صدور مدارک و تعیین مسیر انتقال بوده است. یکی از مقامات ارشد دفتر حافظ منافع ایران در پاکستان تأیید کرده بود که تهران انتقال افراد را پس از رسیدن به پاکستان بر عهده می‌گیرد.

هشدارهای حقوقی و اقدامات قاضی فدرال آنا ریس

آنا ریس، قاضی فدرال رسیدگی‌کننده به این پرونده، در ۱۵ اکتبر از خطر جدی مرگ برای بازگردانده شدگان هشدار داد. او با استناد به اظهارات دونالد ترامپ درباره سرکوب معترضان در ایران، دستور داد دولت تا ۲۴ ساعت برنامه‌ها را شفاف کند. همچنین موظف شد حداقل پنج روز پیش از اخراج، اطلاعیه کتبی ارائه دهد.

نقش یاسمین چوبین در افشای پیامدهای انسانی

یاسمین چوبین، مدیر اجرایی صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا، از تماس با ۱۲ بازداشت‌شده در هفته گذشته خبر داد. او اعلام کرد یک نفر پس از اطلاع از بازگشت به ایران اقدام به خودکشی کرد. چوبین هشدار داد که بازگرداندن این افراد می‌تواند منجر به شکنجه یا مرگ شود و امنیت پناهندگان سیاسی را به خطر بیندازد.

تاریخچه همکاری‌های مهاجرتی و شکایت‌های حقوقی

صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا در ژوئیه علیه دولت ترامپ شکایتی ثبت کرد و از انتقال اطلاعات پناهندگان به جمهوری اسلامی انتقاد کرد. بررسی صدها ایمیل نشان می‌دهد همکاری برای اخراج مستقیم ایرانیان به ایران در دهه‌های گذشته کم‌سابقه بوده است. دلایل این کم‌سابقگی شامل نبود روابط دیپلماتیک و نگرانی از آزار و پیگرد افراد بازگشتی بوده است.