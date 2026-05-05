لغو گسترده شهروندی در کویت و بحرین: ابزاری برای سرکوب سیاسی

تحولات اخیر در کویت و بحرین نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در لغو شهروندی و سرکوب مخالفان سیاسی است. انحلال مجلس ملی کویت و تعلیق قانون اساسی، در کنار لغو تابعیت هزاران نفر، نشان‌دهنده تغییرات اساسی در ساختار سیاسی این کشورها است.

مشعل الاحمد الجابر الصباح در دسامبر ۲۰۲۳ زمام امور کویت را به دست گرفت و در اولین سخنرانی خود، مسئله شهروندی را به عنوان اولویت اصلی دوره خود اعلام کرد.

او در مه ۲۰۲۴ فرمانی برای انحلال مجلس ملی و تعلیق برخی از مواد قانون اساسی برای مدت چهار سال صادر کرد و تاکید نمود که اجازه نخواهد داد دموکراسی به ابزاری برای تضعیف کشور تبدیل شود. در همین راستا، اختیارات کاملی به فهد الیوسف، وزیر کشور، برای بررسی پرونده‌های شهروندی اعطا شد.

نتیجه این اقدام، لغو شهروندی بیش از ۷۰ هزار نفر به همراه ۳۰۰ هزار نفر از فرزندان و نوه‌هایشان تا آوریل ۲۰۲۶ در کشوری با جمعیت کمتر از یک و نیم میلیون نفر بود. احمد السویط، پژوهشگر دانشگاه کالج لندن، این رویدادها را نشانه‌ای از یک روند سیستماتیک برای حذف گروه‌های اجتماعی از مشارکت سیاسی و تبدیل آنها به اتباع خارجی فاقد حقوق قانونی می‌داند.

او این روند را مشابه آنچه در کویت و بحرین در حال وقوع است، ارزیابی می‌کند و آن را متاثر از سیاست‌های ابوظبی می‌داند. روند لغو شهروندی از مارس ۲۰۲۴ با سرعت فزاینده‌ای آغاز شد و در عرض چند ماه از هزار مورد فراتر رفت و به ۶۰ هزار مورد رسید. این سرعت، توجیهی جز هدف سیاسی در یک بازه زمانی مشخص ندارد.

فایل صوتی منتشره‌ای از فهد الیوسف، وزیر کشور، نشان می‌دهد که او اعضای مجلس ملی منحل شده را «ویرانه‌های کویت» و کشور را «ربوده شده» توصیف می‌کند. این اظهارات حاکی از آن است که هدف از این طرح، بازطراحی چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی کویت بر اساس معیارهای تعیین شده توسط دولت و نه قانون است. این طرح حتی به طبقه سیاسی کویت نیز گسترش یافته است.

در آوریل ۲۰۲۶، فرمان لغو تابعیت ۱۲۶۶ نفر از جمله انور الفکر، عضو سابق مجلس ملی و فعال حقوق مدنی، صادر شد. لغو تابعیت انور الفکر پس از لغو تابعیت پدرش صورت گرفت، رویکردی که امکان مجازات فرزندان به دلیل «گناهان» پدرانشان را بدون اتهام مستقیم فراهم می‌کند. این اقدام عملاً راه را برای بازگشت الفکر و امثال او به مجلس ملی مسدود می‌کند، زیرا قانون اساسی کویت شرط عضویت در مجلس را داشتن تابعیت اصیل کویتی تعیین کرده است.

لغو تابعیت دو نماینده سابق (انور الفکر و محمد المحان) پیامی روشن مبنی بر حذف تمامی نمایندگان مخالف در مجلس بعدی (در صورت تشکیل) ارسال می‌کند. ناظران پیش‌بینی می‌کنند که فهرست‌های آتی شامل نام نمایندگان اپوزیسیون و شهروندانی خواهد بود که در تحصن‌های مسالمت‌آمیز در میدان الإرادة شرکت داشته‌اند. این طرح فراتر از بررسی اسناد تابعیت، شامل اعتراضات مردمی و نمایندگان آنها نیز می‌شود. در بحرین نیز آمارها متفاوت است، اما منطق یکسان است.

بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰، نزدیک به هزار نفر در طرح‌هایی که مخالفان، فعالان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های مذهبی را هدف قرار می‌داد، تابعیت خود را از دست دادند. پس از یک دوره آرامش، این طرح‌ها با لغو تابعیت ۶۹ نفر و اخراج آنها به اتهام «همدردی با ایران» از سر گرفته شد. موسسه حقوق و دموکراسی بحرین این اقدام را اولین لغو گسترده تابعیت در بیش از هفت سال گذشته دانست.

فعالان حقوق بشر و جمعیت الوفاق بحرین این تصمیمات را نوعی اعدام اخلاقی و حذف کامل خانواده‌ها از ثبت احوال توصیف کردند. انحلال مجلس ملی کویت در ۱۰ مه ۲۰۲۴ و تعلیق برخی از مواد قانون اساسی به بهانه جلوگیری از سوءاستفاده از دموکراسی، نشان‌دهنده تغییر کیفی در رابطه بین دولت و مردم است. این اقدام دقیقاً زمانی صورت گرفت که اعضای مجلس ملی قصد داشتند علیه وزیر کشور، مسئول طرح لغو تابعیت، اقدام کنند.

برخی از اعضا خواستار عدم انتصاب مجدد فهد الیوسف به عنوان وزیر کشور شدند و دیگری قصد داشت کمیته‌ای برای بررسی تصمیمات لغو تابعیت تشکیل دهد. این تحولات نشان‌دهنده تغییرات عمیق‌تر و خطرناک‌تری در ساختار سیاسی کویت است





