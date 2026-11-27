سپاه پاسداران با مداخله مستقیم حکم حبس هفتگی یعقوب محمدی معلم آبدانی را لغو و او را به زندان ماهپاره منتقل کرد. دلیل این تصمیم شرایط خاص امنیتی آبدانان عنوان شده است.

مهدی محمدی شهروند کرد معلم اخراجی و زندانی سیاسی سابق در آبدانان با مداخله مستقیم سپاه پاسداران و با استناد به شرایط خاص امنیتی این منطقه دستگیر و به زندان ماهپاره دره‌شهر منتقل شده است. این تصمیم ناگهانی در واکنش به اعتراضات مردمی ناشی از جان‌باختن کارکنان پتروپالایش دهلران اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز چهارشنبه چهارم آذرماه یک هزار و چهارصد و پنج یعقوب محمدی برای سپری کردن یک شب حبس هفتگی به زندان ماهپاره مراجعه کرد. مقامات امنیتی با صدور دستور لغو اجرای روال عادی او را بازداشت و مجبور کردند باقی‌مانده دوران حبس را در داخل زندان سپری کند. این اقدام بدون هیچ اخطار قبلی و صرفاً با دستور مسئولان زندان انجام پذیرفت.

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مداخله سپاه و فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی

منابع آگاه گزارش می‌دهند که این تصمیم شدیداً تحت تأثیر سفر اخیر محمدرضا نقدی فرمانده ارشد سپاه پاسداران به شهرستان آبدانان و تشدید فشارها بر چهره‌های فرهنگی و مدنی این منطقه شکل گرفته است. وضعیت ویژه‌ای که مسئولان سپاه برای آبدانان در نظر گرفته‌اند مبنی بر خفیف کردن شرایط برای زندانیان تعزینی نبوده بلکه منجر به حبس کامل ایشان شده است.

سازمان هه‌نگاو تأکید می‌کند که این جابجایی و تغییر در نحوه اجرای حکم صرفاً با هدف کنترل وضعیت امنیتی و پیشگیری از هرگونه تحریک بیشتر در آبدانان صورت گرفته است. این اقدام نشان‌دهنده حساسیت بالای نهادهای امنیتی نسبت به حضور چهره‌های سرشناس مدنی در جامعه آزاد به شمار می‌رود.

سابقه بازداشت‌های قبلی و واکنش مردم آبدانان

یعقوب محمدی پیش از این نیز به دلیل سخنرانی در مراسم خاکسپاری علیرضا صیدی دانش‌آموز سیزده ساله که در جریان اعتراضات دوازدهم دی ماه یک هزار و چهارصد و چهار کشته شده بود تحت تعقیب قرار گرفته بود. دادگاه انقلاب ایلام او را به اتهامات تبلیغ علیه نظام عضویت در جمعیت‌های غیرقانونی و نشر اکاذیب به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پانصد ساعت خدمات عمومی محکوم کرده بود.

ظهر روز شنبه دوم اسفندماه یک هزار و چهارصد و چهار بیش از بیست خودروی نیروهای نقاب‌دار و مسلح سپاه به خانه یعقوب محمدی یورش بردند. این عملیات بدون حکم قضایی و با خشونت شدید انجام شد که منجر به خشم گسترده مردم آبدانان و تجمعات اعتراضی مقابل کلانتری این شهر گردید. شهروندان با تعیین ضرب‌الاجل به مقامات امنیتی فشار آوردند تا معلم باسابقه را آزاد کنند.

محرومیت شغلی و بازنشستگی اجباری معلم آبدانی

یعقوب محمدی دبیر رسمی آموزش و پرورش با سی سال سابقه تدریس در تاریخ بیست و یک خردادماه یک هزار و چهارصد و دو به دلیل فعالیت در فضای مجازی و انتقاد از نهادهای امنیتی اخراج شد. هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان ایلام با استناد به گزارش اداره حراست حکم بازنشستگی اجباری با تقلیل یک گروه را برای او صادر کرده بود. این معلم از تدریس محروم شده و هم‌اکنون در زندان ماهپاره به سر می‌برد.