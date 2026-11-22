جلسه علنی یکشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۵ به دلیل اعتراض نمایندگان به بسته شدن دسترسی تبلت حجت‌الاسلام حمید رسایی و عدم استعلام قضایی لغو شد.

جلسه علنی یکشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی بدون برگزاری به پایان رسید. مرکز ارتباطات و رسانه این نهاد قانون‌گذار در اطلاعیه‌ای رسمی علت این تصمیم را اعلام کرد. حجت‌الاسلام حمید رسایی و گروهی از همکاران نماینده‌اش در این رویداد نقش کلیدی داشتند.

علت اصلی لغو جلسه علنی و اعتراضات

طبق برنامه اعلام‌شده، جلسه علنی قرار بود از ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۵ آغاز شود. پیش از شروع رسمی، حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، به همراه چند نماینده دیگر در محل برگزاری تجمع کردند. اعتراض اصلی آن‌ها به بسته بودن دسترسی تبلت برای شرکت برخط در جلسات بود.

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مسئولین مجلس دلیل بسته شدن دسترسی را عدم پایان دوره محکومیت قضایی و سپری نشدن دوره مرخصی ایشان عنوان کرده بودند. نمایندگان معترض صراحتاً اعلام کردند که اگر دسترسی به تبلت برقرار نشود، اعتراض خود را در صحن مجلس ادامه خواهند داد. این وضعیت منجر به ایجاد تنش و بحث‌های طولانی شد.

تداوم اعتراضات و تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس

اعتراضات نمایندگان و تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل موضوع حدود یک ساعت و نیم ادامه یافت. هیئت‌رئیسه مجلس تلاش کرد تا با مدیریت شرایط و آرام‌سازی فضا، جلسه را اداره کند. اما با توجه به تداوم اعتراض‌ها و فراهم نبودن شرایط لازم برای شروع و ادامه جلسه، تصمیم متفاوتی اتخاذ شد.

هیئت‌رئیسه بر اساس ماده ۱۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشخیص داد که جلسه علنی و برخط امروز برگزار نشود. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت رعایت آیین‌نامه و مدیریت بحران در فضای پارلمان بود. تصمیم نهایی با در نظر گرفتن تمامی جوانب حقوقی و انضباطی گرفته شد.

سوابق موضوع و استعلام از قوه قضائیه

این موضوع پیش‌تر نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ مطرح شده بود. در آن زمان، جناب آقای حاجی‌بابایی، رئیس وقت جلسه، توضیحاتی را ارائه داد. او اشاره کرد که موضوع امکان حضور و مشارکت آقای رسایی در فرآیندهای مجلس از قوه قضائیه استعلام شده است.

تا زمان برگزاری جلسه اول آذر ماه ۱۴۰۵، پاسخی از سوی قوه قضائیه به مجلس واصل نشده بود. این تأخیر در دریافت پاسخ رسمی، یکی از عوامل پیچیدگی شرایط بود. نمایندگان معترض معتقد بودند که بدون دریافت پاسخ قطعی، نمی‌توان مانع از مشارکت نماینده شد. اما هیئت‌رئیسه بر اصول حاکم بر وضعیت قضایی تأکید داشت.

پیامدهای تصمیم لغو جلسه برای مجلس

لغو جلسه علنی تأثیراتی بر برنامه‌ریزی‌های آتی مجلس خواهد داشت. دستور کارهایی که قرار بود در این جلسه بررسی شوند، به زمان دیگری موکول شدند. این تأخیر ممکن است بر سرعت تصویب برخی قوانین یا نظارت‌ها اثر بگذارد. نمایندگان موافق و مخالف هر دو وضعیت را تحلیل کردند.

مسئولین مجلس تلاش خواهند کرد تا در آینده از بروز چنین اختلافاتی جلوگیری کنند. شفافیت در قوانین مرتبط با حضور نمایندگان تحت شرایط خاص، ضروری به نظر می‌رسد. این رویداد نشان داد که تعامل میان قوای سه‌گانه نیازمند دقت و پیگیری بیشتر است. انتظار می‌رود موضوع به سرعت در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود.