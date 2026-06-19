لغو مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس؛ نقش لبنان و اختلافات داخلی

مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس به دلایل لجستیکی و تنش‌های لبنان لغو شد. واکنش‌های داخلی در آمریکا و ایران، و ابهام در آینده دیپلماسی.

وزارت خارجه سوئیس روز جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی در اقامتگاه کوهستانی برگن‌اشتوک برگزار نخواهد شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک سخنگوی کاخ سفید از انصراف جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، از سفر به سوئیس برای دیدار با مذاکره‌کنندگان ایرانی خبر داد.

کاخ سفید پیش‌تر دلیل این انصراف را پیچیدگی‌های لجستیکی و هماهنگی‌های مربوط به مذاکرات عنوان کرده بود، اما منابع متعدد به عوامل دیگری از جمله وضعیت شکننده آتش‌بس در لبنان اشاره دارند. به گزارش اکسیوس، ساعاتی پیش از اعلام لغو سفر ونس، درگیری‌های شدیدی میان ارتش اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان رخ داد که می‌توانست بر فضای مذاکرات تاثیر بگذارد.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز در مطلبی نوشت در شرایط ادامه حملات اسرائیل در لبنان، شروع مذاکرات برای سایر موضوعات اشتباه است و علت عدم تمایل تیم مذاکره‌کننده ایرانی برای برگزاری جلسه در ژنو همین موضوع بوده است. تسنیم هشدار داد اگر یادداشت تفاهم اجرا نشود، گزینه‌هایی مانند تعلیق یا لغو مذاکرات بعدی، ایجاد دوباره تنگناهای جدی در تنگه هرمز و حتی پاسخ موشکی به اسرائیل روی میز جمهوری اسلامی خواهد بود.

شبکه المیادین نزدیک به حزب‌الله نیز پیش‌تر از سفر هیات ایرانی به دلیل حملات اسرائیل به جنوب لبنان ابراز تردید کرده بود. از سوی دیگر، گاتهایمر نماینده دموکرات مجلس آمریکا در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را دشمن آمریکا و بزرگ‌ترین حامی حکومتی تروریسم در جهان خواند و گفت در تفاهم‌نامه هیچ توافق روشنی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادها یا حمایت از گروه‌های مسلح منطقه‌ای وجود ندارد.

او دولت ترامپ را به نادیده گرفتن متحدان آمریکا از جمله اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس متهم کرد و توافق را مشابه یا بدتر از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ دانست. سازمان یوآنی نیز در بیانیه‌ای تفاهم‌نامه را عمداً کلی و مبهم توصیف کرد و خواستار حفظ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی شد. این سازمان تاکید کرد هر توافق نهایی باید شامل توقف کامل غنی‌سازی، خروج اورانیوم غنی‌شده از ایران، بازرسی‌های گسترده و محدودیت بر برنامه‌های موشکی و پهپادی باشد.

همزمان، یک مقام آمریکایی اعلام کرد واشینگتن در جریان مذاکرات نهایی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد خواهد کرد، مشروط بر اینکه تهران رفتار مناسبی از خود نشان دهد؛ از جمله تحویل اورانیوم غنی‌شده خود. ترامپ نیز در گفت‌وگویی با تاکید بر نمایش قدرت نظامی آمریکا در طول جنگ، از انتقادها مبنی بر سختگیرانه عمل نکردن در برابر ایران ابراز نارضایتی کرد و گفت تنها راه سخت‌گیری بیشتر بمباران شدید ایران است که به بسته ماندن تنگه هرمز می‌انجامد.

وی با اشاره به محاصره دریایی خود گفت چه کسی دیگری می‌توانست چنین محاصره‌ای ایجاد کند. به نظر می‌رسد برگزار نشدن این نشست لزوماً به معنای توقف کامل روند دیپلماتیک نیست، زیرا طرف‌ها ممکن است در حال بررسی زمان و مکان دیگری برای ادامه گفت‌وگوها باشند. با این حال، پیچیدگی‌های منطقه‌ای و اختلافات داخلی در آمریکا بر سر نحوه تعامل با ایران، مسیر مذاکرات را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

جمهوری اسلامی نیز با توجه به فشارهای اقتصادی و نیاز به کاهش تنش، ممکن است در آینده رویکرد خود را تعدیل کند، اما تاکید بر اجرای تعهدات طرف مقابل و مخالفت با اقدامات اسرائیل در لبنان از خطوط قرمز تهران باقی خواهد ماند





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