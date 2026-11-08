لغو پرواز اخراج ایرانیان از آمریکا با دستور قاضی و واکنش صندوق دفاع حقوقی

پرواز ناگهانی لغو شد که قرار بود هشت ایرانی را به ایران بازگرداند. صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا ادعای نقض قوانین و خطر جانی برای پناهندگان را مطرح کرده است.

پروازی که قرار بود صبح یکشنبه هشت شهروند ایرانی بازداشت‌شده را از ایالات متحده به ایران بازگرداند، ناگهان و بدون هیچ توضیحی لغو شد. این اتفاق در حالی رخ داد که اسناد دادگاهی نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ اواسط اکتبر قصد داشت این افراد را از طریق یک کشور ثالث به ایران بفرستد.

لغو ناگهانی پرواز و واکنش وکلای مدافع

به گفته علی رهنما، وکیل صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا، دست‌کم هشت نفر از اتباع ایران در شهر میسا در ایالت آریزونا سوار هواپیمایی شده بودند که قرار بود ابتدا به گرجستان و سپس به پاکستان سفر کند. این پرواز صبح یکشنبه به طور ناگهانی کنسل شد و مسافران بدون اطلاع قبلی از پرواز خارج شدند. آقای رهنما تأیید کرد که مقامات ارشد دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن با هشت بازداشت‌شده دیدار کرده و به آن‌ها اطمینان داده بودند که دولت ایران انتقال آن‌ها از پاکستان به ایران را بر عهده می‌گیرد.

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ادعای نقض قوانین و دستور قاضی دادگاه

صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا در لایحه‌ای که روز یکشنبه به دادگاه ارائه داد، استدلال کرد که دولت آمریکا ممکن است دستور قاضی آنا سی. ریس مبنی بر اطلاع‌رسانی پیشاپیش درباره برنامه اخراج را نقض کرده باشد. این قاضی دستور داده بود هر برنامه قطعی برای اخراج ایرانیان، حداقل پنج روز قبل و به صورت کتبی به دادگاه اطلاع داده شود. با این حال، دولت در ساعاتی بعد اسناد جدیدی را در پرونده ارائه کرد که محتوای آن محرمانه ماند.

سیاست‌های مهاجراتی ترامپ و آمار اخراج‌ها

اسناد دادگاهی نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ از سپتامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۰ تبعه ایرانی را در سه پرواز جداگانه اخراج و به ایران بازگردانده است. وزارت امنیت میهن آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که از تمام راه‌های قانونی برای اجرای بزرگ‌ترین عملیات اخراج در تاریخ استفاده می‌کند. این در حالی است که وزارتخانه از ارائه جزئیات مربوط به زمان‌بندی پروازها یا فهرست مسافران خودداری می‌کند.

خطرات جانی و واکنش‌های حقوق بشری

یاسمین چوبین، مدیر اجرایی صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا، اعلام کرد که دشوار است فهمیده شود چرا آمریکا در شرایطی که درگیری‌های نظامی با ایران ادامه دارد، پناهندگان را به زور به ایران باز می‌گرداند. وی هشدار داد که پیامدهای این اخراج‌ها ممکن است جبران‌ناپذیر باشد و افراد با آزار، تعقیب، شکنجه یا مرگ مواجه شوند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بارها از صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر خبر داده است.

تغییر موضع ترامپ و شرایط بازداشت‌شدگان

دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با سی‌بی‌اس نیوز اظهار داشت که معتقد است سیاست اخراج مهاجران بیش از حد سختگیرانه بوده است. این اظهارات پس از شکست سنگین حزب او در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مطرح شد. در عین حال، وکلا گزارش کرده‌اند که برخی بازداشت‌شدگان، از جمله حداقل یک نفر پس از دو سال زندان، برای فرار از شرایطی که آن را حبس غیرانسانی می‌دانستند، داوطلبانه بازگشت به ایران را پذیرفته بودند.