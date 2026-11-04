لغو سیستم ارجاع ناظر توسط وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی نظام‌نامه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. با حذف سیستم ارجاع، رانت و فساد در نظارت بر پروژه‌های ساختمانی کاهش می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه نظام‌نامه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. این ابلاغیه که از سوی پژمان جوزی ، رئیس انجمن صنعت ساختمان تشریح شده است، تغییرات اساسی در نحوه نظارت بر کیفیت ساخت‌و‌ساز ایجاد می‌کند. یکی از مهم‌ترین بندهای این نظام‌نامه جدید ، اصلاح شیوه نظارت بر کیفیت ساخت‌و‌ساز است.

حذف سیستم ارجاع و پایان رانت

مهم‌ترین بخش نظام‌نامه جدید بند ۹ و موضوع حذف سیستم ارجاع است. در سال‌های گذشته شاهد فساد گسترده در بخش نظارت بر کیفیت ساخت‌و‌ساز بوده‌ایم. بسیاری از مهندسان ناظر با وجود دریافت مبالغ هنگفت از سازندگان، حتی یک بار سر پروژه‌های ساختمانی حاضر نمی‌شدند. امضاهای طلایی در این بخش شکل گرفته بود و بساط این رانت و فساد برچیده شده است.

Also read ترامپ: جنگ ایران بر نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای تأثیر گذاشت

مخالفت با سیستم ارجاع اتوماتیک

پژمان جوزی توضیح می‌دهد که انجمن صنعت ساختمان سال‌هاست با سیستم ارجاع مخالف است. دلیل این مخالفت این است که در نظام‌های حرفه‌ای دنیا، مهندسان براساس صلاحیت و توانمندی‌های حرفه‌ای خود رتبه‌بندی و گریدبندی می‌شوند. آنها همچنین آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند و در نهایت متناسب با صلاحیت حرفه‌ای خود در یک طبقه‌بندی مشخص قرار می‌گیرند. علاوه بر این، ظرفیت مشخصی برای فعالیت آنها احراز می‌شود تا بتوانند در چارچوب ظرفیت تعیین‌شده فعالیت کنند.

توسعه فساد و شرکت‌های واسط

در گذشته هم شرایط به همین شکل بود و هر مالک یا سازنده‌ای می‌توانست شخصا ناظر موردنظر خود را انتخاب کند. بر اساس اصل آزادی قراردادها، طرفین می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات، قرارداد مورد توافق خود را منعقد کنند. از سوی دیگر، اصل نظارت هم برقرار بود و سازمان نظام مهندسی وظیفه داشت صلاحیت و رتبه‌بندی مهندسان را انجام دهد. اما در سال‌های اخیر، این روند به سیستم ارجاع تبدیل شد. سیستمی که عنوان آن ارجاع خودکار و اتوماتیک و در عمل، زمینه‌ساز رانت و فساد است.

ارقام این رانت و فساد گاه چنان بزرگ بود که برخی مهندسان شاغل در سازمان نظام مهندسی که زدوبندهایی با مدیران سازمان، اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای سازمان در دوره‌های مختلف داشته‌اند، شرکت‌هایی تأسیس کرده تا بتوانند از این رانت بهره‌مند شوند. همچنین در سال‌های گذشته شاهد بودیم برخی با خرید مدرک مهندسان، شرکت‌هایی را تأسیس و راه‌اندازی کردند تا از این سفره رانت بی‌نصیب نمانند. متأسفانه ساختار به‌گونه‌ای بود که نظارت مؤثری بر عملکرد این شرکت‌ها وجود نداشت و در واقع این شرکت‌ها بدون آنکه نقش واقعی و مؤثری در ارائه خدمات مهندسی داشته باشند، وارد این کسب‌وکار شده و مبالغ قابل‌توجهی از این مسیر کسب درآمد کرده‌اند.

تأثیر بر جامعه مهندسان و مالکان

جامعه حدود ۶۰۰ هزار نفری اعضای سازمان نظام مهندسی همواره بر این ادعا تأکید داشته‌اند که انتخاب مهندس ناظر باید به‌صورت تصادفی و رندوم انجام شود. در حالی که خود این افراد شاید از این موضوع اطلاع نداشته‌اند که سیستم مذکور اساسا یک سیستم رندوم نبوده، بلکه در عمل، فرآیند انتخاب به‌صورت دستی انجام می‌شده است. از سوی دیگر، هر مهندسی که نظارت مناسبی داشته و بر قوانین و ضوابط نظارت تسلط کافی داشته باشد، می‌تواند خدمات حرفه‌ای خود را ارائه کند. خوشبختانه هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی و شخص خانم وزیر با اشراف بر این مسئله، یکی از بسترهای رانت و فساد در این صنعت را برچیده است.