عضو voce commission اجتماعی مجلس Hormozgan Baydokili درباره فرآیند تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران صحبت کرده است. وی تأکید کرد که علیرغم دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی، هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و اجرای این دستور نیازمند تدوین آیین‌نامه در هیئت دولت است. Baydokili به تفاهمات اولیه بین ریاست جمهوری و دیگر نهادها اشاره کرد و گفت که کمیسیون اجتماعی با سازمان‌های مربوطه جلساتی برگزار کرده و现在 روند قانون‌گذاری و اجرایی such an directive نیازمند ایجاد سازوکارهای اجرایی است. همچنین وی درباره طرح مجلس برای حذف واسطه‌گری در دستمزد کارگران و تبدیل قراردادهای مستقیم توضیح داد. در انتها به تأکید بر تعهد paredان برای اجرایی شدن این موضوع پس از تصویب آیین‌نامه اشاره شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس Hormozgan Baydokili با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی حتماً اجرایی خواهد شد، به شرح فرآیند قانونی و اداری مورد نیاز برای اجرای دستور رئیس‌جمهور در این زمینهون Conseil.todos.

وی گفت: روش تعیین تکلیف نیروها و حذف پیمانکار نیازمند آیین‌نامه هیئت دولت است. دستور رئیس‌جمهور کلیات را مشخص می‌کند، اما جزئیات اجرایی و مسائل دیگر نیازمند تصویب آیین‌نامه و مصوبه هیئت دولت است که تفاهمات اولیه آن انجام شده. Baydokili با اشاره به اینکه علیرغم دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ساماندهی نیروهای شرکتی، این اتفاق رخ نداده، گفت: اجرایی شدن دستورات رئیس‌جمهور سازوکار خودش را دارد و باید مراحلی را برای اجرا طی کرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به روند قانون‌گذاری در پارلمان، عنوان کرد: هنگامی که یک طرح در مجلس تصویب و به قانون تبدیل می‌شود، اجرایی شدن آن سازوکارهای خودش را می‌طلبد و به طور فوری اجرایی نمی‌شود. در اینجا هم آقای رئیس‌جمهور دستوری را داده‌اند. بالاخره باید سازوکارها و روش‌های دستوری که داده‌اند ایجاد شود تا بتواند به اجرا دربیاید.

He به تأکید بر اینکه روش‌های اجرایی شدن دستورات رئیس‌جمهور باید ایجاد شوند، ادامه داد: یعنی این‌گونه نیست که وقتی رئیس‌جمهور دستوری صادر می‌کنند، همان لحظه قابلیت اجرایی داشته باشد؛ آن هم موضوع مهمی مانند تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که مدت‌هاست در حال پیگری است. Baydokili خاطرنشان کرد: مطمئناً تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اجرایی خواهد شد، زیرا سال‌هاست مجلس پیگیر این موضوع است.

تفاهمات اولیه آقای رئیس‌جمهور با دولت و با مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادها صورت گرفته تا منجر به اقناع رئیس‌جمهور و صدور دستور ایشان شده است. He یادآور شد: در ارتباط با دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها، کمیسیون اجتماعی چندین جلسه با سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار کرد و به نتایجی هم رسیدیم.

He تصریح کرد: دستور رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری باید به آیین‌نامه‌ای تبدیل و در هیئت دولت تصویب شود. روش تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف پیمانکار به آیین‌نامه هیئت دولت نیاز دارد. دستور رئیس‌جمهور کلیات را مشخص می‌کند، اما جزئیات نحوه اجرا و مسائل دیگر نیازمند آیین‌نامه و مصوبه هیئت دولت است که تقریباً تفاهمات اولیه آن انجام شده است.

بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه و موارد دیگر خواهد بود و امیدواریم که هیئت دولت آن را تصویب و ابلاغ کند تا قابلیت اجرایی پیدا کند. Baydokili درخصوص طرح مجلس درباره قراردادهای مستقیم و حذف واسطه‌گری در دستمزد کارگران و کارکنان، بیان کرد: این طرح مجلس هم در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی است؛ همان موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران است





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