کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که برای دستیابی به توسعه پایدار در بورس ایران، اصلاح ساختارهای معاملاتی، حذف دامنه نوسان و مقابله با صف‌سازی ضروری است. این اقدامات به منظور بازگرداندن عدالت به معاملات، جذب سرمایه‌گذاران واقعی و افزایش اعتماد عمومی به بازار انجام می‌شود.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که اصلاح ساختارهای معاملاتی فعلی، حذف محدودیت دامنه نوسان و مبارزه با پدیده صف‌سازی در بورس ، پیش‌شرطی اساسی برای توسعه پایدار بازار و بازگرداندن عدالت به معاملات است. بازار سرمایه ایران به دلیل اعمال محدودیت‌های مصنوعی بر نوسانات قیمتی، به بستری برای دستکاری قیمت‌ها و ایجاد رانت تبدیل شده است. در این شرایط، بازیگران حقوقی با هماهنگی‌های پنهانی، مسیر بازار را به نفع خود هدایت می‌کنند و سرمایه‌گذاران خرد را در موقعیت ضعف قرار می‌دهند.

تجربیات جهانی حاکی از آن است که حذف یا پویاسازی دامنه نوسان، از ملزومات توسعه پایدار بازار سرمایه است. در مقابل، بورس ایران دچار چرخه‌های تکراری رشد کوتاه مدت و رکود طولانی مدت شده و اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده است. اصلاح ساختارهایی مانند دامنه نوسان، پیش‌نیاز جذب سرمایه‌های هوشمند و تحقق عدالت در معاملات است. در بازاری که دامنه نوسان محدود است، فروشندگان همواره از موقعیت بهتری برخوردارند. این موضوع، به‌ویژه در شرایطی که بازار با سازوکارهای غیرشفاف و هماهنگی‌های پشت‌پرده بین کدهای حقوقی و حقیقی همراه باشد، به یک واقعیت نگران‌کننده تبدیل می‌شود. هر زمان که بازار میل به رشد دارد، کدهای حقوقی با استفاده از کدهای حقیقی، صف‌های خرید را ایجاد و مسیر صعود را به صورت کنترل‌شده هدایت می‌کنند. این رفتار، نه تنها مانع از شکل‌گیری روندهای طبیعی در بازار می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت تضعیف می‌کند. پرویز جلیلی، کارشناس بازار سرمایه، تأکید می‌کند که تا زمانی که ساختارهایی مانند دامنه نوسان اصلاح نشوند و به جای کنترل مصنوعی، سازوکارهای رقابتی و شفاف جایگزین آن‌ها نگردند، بازار سرمایه ایران با چرخه‌های معیوب رشد و رکود، دستکاری قیمت‌ها و خروج سرمایه‌های هوشمند مواجه خواهد بود. اصلاح این ساختارها، پیش‌شرط توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاران واقعی و بازگشت اعتماد عمومی به بازار است. هرچه دامنه نوسان محدودتر باشد، امکان نفوذ و دستکاری قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این محدودیت، به جای آنکه نقش حفاظتی ایفا کند، به ابزاری برای کنترل مصنوعی روندها و اعطای رانت تبدیل شده است. تجربیات جهانی نشان می‌دهند که بازارهای استاندارد یا دامنه نوسان را حذف کرده‌اند یا آن را به صورت پویا و هوشمند مدیریت می‌کنند. در مقابل، بورس ایران با حفظ این ساختار ایستا، درگیر دوره‌های کوتاه رشد شارپ و دوره‌های طولانی رکود و اصلاح شده است؛ الگویی که مانع توسعه پایدار بازار سرمایه است. پرویز جلیلی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ نیز مؤید همین ناکارآمدی است. پول‌های کلان معمولاً با استفاده از رانت از بازار خارج می‌شوند و در زمان شروع رشد، با چند درصد اختلاف دوباره وارد می‌شوند. این بازیگران نگران از دست دادن فرصت‌ها نیستند، زیرا برخلاف سرمایه‌گذاران خرد، با افت‌های شدید قیمتی دچار زیان نمی‌شوند. این رفتار، نشانه‌ای از عدم عدالت در دسترسی و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار است و نشان می‌دهد که ساختار فعلی نه تنها ناکارآمد، بلکه نابرابر نیز هست. جلیلی اضافه می‌کند که اصلاح این ساختارها، پیش‌شرط توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاران واقعی و بازگشت اعتماد عمومی به بازار است. سالار صفایی، دیگر کارشناس بازار سرمایه، با انتقاد از رفتارهای سازمان‌یافته در بورس ایران، صف‌های خرید و فروش را نشانه‌ای از عرضه و تقاضای واقعی ندانسته، بلکه آن را ابزاری برای کسب درآمد غیرشفاف توسط بازیگران بزرگ می‌داند. وی معتقد است که در شرایط محدودیت دامنه نوسان، این بازیگران با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سهام، به راحتی صف‌های ساختگی ایجاد می‌کنند و هدف اصلی‌شان نه معامله سهام، بلکه بهره‌برداری از نوسانات در بازار مشتقه، اهرمی‌ها و اختیار معاملات است. صفایی بر این باور است که هدف برخی از گروه‌ها، نه سرمایه‌گذاری در سهام، بلکه کسب سود از ابزارهای مشتقه است. در چنین ساختاری، صف‌های خرید و فروش، به جای انعکاس رفتار واقعی بازار، به صحنه‌هایی برای نمایش و فریب تبدیل شده‌اند؛ صحنه‌هایی که در آن سرمایه‌گذاران خرد قربانی بازی‌های پشت‌پرده می‌شوند. صفایی تأکید می‌کند که این گروه‌ها از صف‌سازی به عنوان یک ابزار درآمدی استفاده می‌کنند؛ ابزاری که حذف آن، منجر به قطع جریان‌های رانتی و سودهای غیرمتعارف خواهد شد. وی با لحنی هشداردهنده اضافه می‌کند که «اگر صف نباشد، نان حرامشان قطع می‌شود»، که این جمله، نشان‌دهنده شدت فساد ساختاری در برخی لایه‌های بازار و وابستگی برخی بازیگران به سازوکارهای غیرشفاف و غیررقابتی است. صفایی همچنین معتقد است که مقابله با پدیده صف‌سازی، نه یک توصیه فنی، بلکه یک ضرورت ساختاری برای نجات بازار از فساد و بی‌اعتمادی است. وی این مسئله را در راستای نظرات پیشین کارشناسانی چون مهدی رباطی دانسته و این موضوع را به عنوان یک اجماع فکری بین تحلیل‌گران بازار در خصوص ضرورت اصلاح ساختارهای معاملاتی، حذف دامنه نوسان و مقابله با رفتارهای شبه‌رانتی قلمداد می‌کند. در نهایت، این گزارش حاکی از آن است که تا زمانی که صف‌سازی به عنوان یک ابزار درآمد باقی بماند، نه تنها عدالت معاملاتی محقق نخواهد شد، بلکه بازار سرمایه ایران از مسیر شفافیت، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار فاصله خواهد گرفت





بورس دامنه نوسان صف‌سازی بازار سرمایه اصلاح ساختاری

