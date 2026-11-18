جزئیات دیدار سه رهبر چین، روسیه و آمریکا در اجلاس اپک شنژن و تأکید بر نظم جهانی چندقطبی همراه با تحلیل پیامدهای سیاسی این رویداد دیپلماتیک

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، برای حضور در اجلاس سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک)، وارد شهر شنژن در چین شد. شی جین‌پینگ ، رهبر جمهوری خلق چین، در یک حرکت دیپلماتیک غیرمنتظره و در مخالفت با آیین‌های خشک رسمی، شخصاً در فرودگاه بین‌المللی بائوآن شنژن از او استقبال کرد.

در مراسمی که در آن نظامیان چینی رژه رفتند و حاضران پرچم‌های چین و آمریکا را در دست داشتند، شی جین‌پینگ ترامپ را در آغوش گرفت. این در حالی است که رسم آغوش گرفتن در دیدارهای دیپلماتیک چین بسیار نادر بوده و تا پیش از این، عمدتاً به مهمانان روسی اختصاص داده می‌شد.

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پیام دیپلماتیک شی جین‌پینگ به ترامپ

شی جین‌پینگ در حین این استقبال، جمله‌ای کوتاه اما پرمعنا را به ترامپ منتقل کرد: "چین کشوری مؤدب است و ادب را باید با ادب جبران کرد." این عبارت اشاره‌ای مستقیم به تاریخچه روابط دو کشور دارد، چرا که شی جین‌پینگ پیش‌تر در جریان سفر خود به چین در ماه سپتامبر نیز در فرودگاه با ترامپ ملاقت کرده بود.

تفاوت برخورد با پوتین و ترامپ

تحلیلگران توجه ویژه‌ای به تفاوت رویکرد شی جین‌پینگ نسبت به دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، دارند. در حالی که شی جین‌پینگ روز گذشته شخصاً به استقبال ترامپ رفته است، اما در دیدار با پوتین، تنها رئیس دفتر خود را برای استقبال به فرودگاه فرستاد. این تفاوت در سطح حضور فیزیکی رهبران، زنگ خطری برای تحلیل‌گران دیپلماسی شرق و غرب به شمار می‌رود.

ولادیمیر پوتین نیز پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ و هنگام حضور در اجلاس اپک شنژن، در پکن توسط شی جین‌پینگ در آغوش گرفته شد. پوتین به عنوان "دوست قدیمی" شی جین‌پینگ شناخته می‌شود، اما حتی با این وجود، این سطح از صمیمیت فیزیکی برای او تکرار نشد و مامور دفتر شی جین‌پینگ به جای او مأموریت دریافت را بر عهده داشت.

دیدار سه‌جانبه و نظم جهانی چندقطبی

رهبران چین و روسیه در روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) در شهر شنژن دیدار کردند و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه و تقویت نظم جهانی چندقطبی تأکید ورزیدند. این دیدار در آستانه نشست سه‌جانبه آن‌ها با دونالد ترامپ برگزار شد که انتظار می‌رود جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از موضوعات اصلی این گفت‌وگوها باشد.

منابع دیپلماتیک نشان می‌دهند که اجلاس اپک در شنژن فرصتی استراتژیک برای سنجش تعادل قدرت‌های نوظهور و تثبیت جایگاه چین در عرصه سیاست‌گذاری‌های جهانی در بستر روابط سه‌گانه است. تمرکز بر نظم چندقطبی، پاسخی مستقیم به ساختار یک‌سویه قدرت در دهه‌های گذشته به شمار می‌آید.