در نشست دوم مذاکرات واشنگتن، هیئت لبنانی بر ضرورت آتش‌بس کامل تأکید کرد. مذاکرات به دلیل تشدید حملات صهیونیستی و تهدید به بیروت با چالش مواجه شد اما ادامهٔ گفتگوها برای ۳ ژوئن برنامه‌ریزی شده است.

در ابتدای نشست مذاکرات ی که امروز در واشنگتن بین هیئت نمایندگان لبنان و مقامات صهیونیستی برگزار شد، مقامات ریاست‌جمهوری لبنان بر ضرورت دستیابی به آتش‌بس جامع و کامل تأکید کردند.

منابعی که در خصوص این جلسه به خبرنگاران اطلاع دادند، گفتند که در طول مذاکرات به بررسی دقیق پرونده‌های مختلف مرتبط با سازوکارهای برقراری و تثبیت آتش‌بس پرداخته شد و سعی شد تا مفاهیم مرجع مورد نیاز برای اجرای دائمی این توافقات شفاف شود. با این حال، مذاکرات امروز به نتیجهٔ قطعی نرسید و ادامهٔ بحث‌ها برای روز چهارشنبه، ۳ ژوئن، برنامه‌ریزی شده است.

در این جلسه، هر دو طرف ایده‌ها و فرمول‌های عملی برای اجرای آتش‌بس را مطرح کردند و میانجی آمریکایی نیز پیشنهادهایی برای تسهیل فرآیند آتش‌بس ارائه داد. منابع ریاست‌جمهوری لبنان تأکید کردند که جدیت واضحی در روند مذاکرات به چشم می‌خورد و دولت آمریکا، به‌خصوص تحت نظارت مستقیم رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، تلاش واقعی برای دستیابی به یک آتش‌بس پایدار و جامع نشان می‌دهد.

دومین دور مذاکرات بین لبنان و رژیم صهیونیستی که در روز سه‌شنبه آغاز شد، تحت نظارت مستقیم دولت آمریکا و در چارچوب چهارمین دوره گفتگوهای واشنگتن قرار دارد. هیئت لبنانی که تحت ریاست سفیر سیمون کرم برگزار می‌شود، چهار خواست اصلی را در چارچوب مذاکرات مطرح کرده است: نخست، برقراری آتش‌بس و گسترش آن به تمام خاک لبنان؛ دوم، خروج کامل نیروهای ارتش صهیونیستی از اراضی لبنان پس از اجرای آتش‌بس؛ سوم، بررسی جامع وضعیت امنیتی، حملات اسرائیل، مسألهٔ سلاح‌های حزب‌الله و بازسازی مناطق آسیب‌دیده؛ و چهارم، بازگشت آوارگان و آزادی اسرا.

این مطالبات نه تنها در بُعد سیاسی، بلکه در بُعد امنیتی و انسانی هر بار به‌صورت کامل توسط هیئت لبنان مطرح می‌شود و به عنوان چارچوب اصلی مذاکرات شناخته می‌شود. نشست امروز در حالی برگزار شد که تنها چند ساعت پیش قبل از آغاز آن، حملات صهیونیستی به طور ناگهانی تشدید شد و تهدیدی جدی نسبت به هدف‌گیری شهر بیروت مطرح شد که خطر فروپاشی کامل مذاکرات را به وجود آورد.

اما با وجود این تنش‌های افزایشی، مقامات لبنانی و آمریکایی ابراز امیدواری کردند که گفتگوها بتوانند به مسیر صلحی بازگردند و به‌ویژه در پیشبرد طرح‌های آتش‌بس جامع، گام‌های مؤثری بردارند. این تحولات نشان می‌دهد که هرچند مسیر پیش رو دشوار است، اما تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی پایدار جهت پایان دادن به درگیری‌ها و ایجاد امنیت در لبنان همچنان ادامه دارد





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