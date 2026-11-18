حزب‌الله لبنان خرید پهپاد توسط دولت عراق و عدم عقب‌نشینی از جرف‌الصخر را تأیید کرد. جزئیات پرونده قاچاق نفت، برکناری مقامات امنیتی و واکنش‌های منطقه‌ای به تحولات عراق.

بررسی تحولات اخیر در خاورمیانه نشان می‌دهد که تنش‌ها در عراق همچنان بر سر کنترل پایگاه‌های نظامی و پرونده‌های امنیتی متمرکز است. در این میان، تأییدیه رسمی درباره خرید سامانه پهپادی توسط دولت عراق و اصرار نیروهای مقاومت بر حفظ پایگاه‌های استراتژیک، ابعاد جدیدی به درگیری‌های سیاسی و نظامی این کشور داده است. این در حالی است که همزمان با تحولات عراق ، فشارهای دیپلماتیک بر اسرائیل توسط قطر و انگلیس در حال تشدید است و روسیه نیز با چین بر پایداری روابط و ایجاد شبکه پرداخت جهانی توافق کرده است.

تأیید خرید پهپاد و عدم عقب‌نشینی از جرف‌الصخر

حزب‌الله لبنان خرید سامانه پهپادی توسط دولت عراق برای دستگاه مبارزه با تروریسم را تأیید کرد و از عدم عقب‌نشینی خود از پایگاه جرف‌الصخر خبر داد. این در حالی است که دولت عراق مهلت تحویل سلاح‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کرده است.

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حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای رسمی خرید پهپاد را بخشی از تصمیمات هیئت وزیران عراق برای تقویت مبارزه با تروریسم دانست. این سازمان تأکید کرد که این اقدام در چارچوب توافق‌های امنیتی با دولت عراق انجام شده است. نمایندگان حزب‌الله لبنان بر این باورند که این خریدها نقض توافق‌نامه‌های پیشین نیست و تحت نظارت دولت عراق صورت می‌گیرد. تحلیلگران معتقدند این موضوع نشان‌دهنده پیچیدگی روابط بین دولت عراق و گروه‌های مقاومت است.

تفاهم‌های مخفی و تمدید مهلت تحویل سلاح

گزارش‌ها حاکی از آن است که تفاهم‌نامه‌ای محرمانه میان دولت عراق و گروه‌های مقاومت امضا شده است. این تفاهم‌نامه شامل جزئیات تحویل سلاح‌ها و حفظ پایگاه‌های نظامی است. دولت عراق از افشای متن دقیق این توافق خودداری می‌کند. این در حالی است که مهلت تحویل سلاح تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شده است.

مقامات حزبالله لبنان تأکید کردند که این تفاهم‌نامه شامل شرایطی برای حفظ توان دفاعی گروه‌هاست. آن‌ها معتقدند که دولت عراق در ظاهر به تحویل سلاح متعهد است اما در عمل از اجرای کامل آن خودداری می‌کند. این وضعیت باعث شده تا تنش‌های بین‌النهرین همچنان پابرجا بماند. حزب‌الله لبنان اعلام کرده که پایگاه‌های خود را به عنوان خطوط دفاعی حیاتی می‌داند.

برکناری مقامات امنیتی و پرونده قاچاق نفت

نخست‌وزیر عراق دستور برکناری نُه مقام امنیتی و اداری در استان بابل را صادر کرد. این برکناری‌ها در پی پرونده قاچاق نفت در منطقه جرف‌النصر انجام شد. فرمانده پلیس بابل و مدیران شرکت خطوط لوله نفت نیز در این لیست قرار دارند.

حزبالله لبنان این اقدام را بهانه‌ای برای تضعیف گروه‌های مقاومت دانست. این گروه اعلام کرد که نفت قاچاق توسط دولت عراق صورت می‌گیرد نه توسط مقاومت. آن‌ها متهم می‌کنند که آمریکا از طریق این پرونده در حال تشدید تنش‌هاست. این ادعاها نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی بین دولت عراق و گروه‌های مسلح است.

فشار دیپلماتیک بر اسرائیل و تحولات منطقه

قطر در حال هماهنگی با انگلیس برای افزایش فشار دیپلماتیک بر اسرائیل است. این حرکت در پی انتقاد نتانیاهو از نتایج انتخابات مجلس اسرائیل صورت گرفته است. نتانیاهو نتیجه انتخابات را ناامیدکننده دانست و خواستار اتحاد شد. این تحولات نشان‌دهنده تغییرات در معادلات قدرت در منطقه است.

تحلیلگران معتقدند که این فشارهای دیپلماتیک می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر آینده منطقه داشته باشد. انگلیس و قطر تلاش می‌کنند تا نقش میانجی‌گری خود را در منطقه تقویت کنند. این تلاش‌ها در حالی است که تنش‌های منطقه‌ای همچنان بالا است.

روابط روسیه و چین و نگرانی‌های جهانی

ولادیمیر پوتین در دیدار با شی جین پینگ بر پایداری روابط روسیه و چین تأکید کرد. او اعلام کرد که روسیه در حال ایجاد یک شبکه جهانی برای پردازش پرداخت‌ها است. این حرکت در پی تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی غربی است. پوتین روابط روسیه و چین را کوهستانی و پایدار توصیف کرد.

این تحولات نشان‌دهنده تغییر در ساختار قدرت جهانی است. چین و روسیه در حال تقویت همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود هستند. این روند می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. تحلیلگران معتقدند که این تغییرات می‌تواند تعادل قدرت را در جهان دگرگون کند.