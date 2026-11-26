لبران جیمز با تریپل‌دبل ششم پس از ۴۰ سالگی تاریخ‌سازی کرد و منچسترسیتی به دلیل نقض قوانین مالی به شدت تحت فشار نهادهای نظارتی انگلیس قرار گرفت.

لبران جیمز در سن ۴۱ سالگی با عملکردی فراتر از انتظار، تاریخ جدیدی در ان‌بی‌ای خلق کرد و ثابت کرد که همچنان در سنین بالا نیز یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان لیگ است. این ستاره با حضور در تیم فیلادلفیا سیکسرز و در شبی که هم‌تیمی‌های کلیدی‌اش غایب بودند، توانست نخستین تریپل‌دبل خود را با پیراهن این تیم ثبت کند و معجزه‌ای رقم بزند.

لبران جیمز رکوردشکنی تاریخی پس از ۴۰ سالگی را رقم زد

لبران جیمز در جریان پیروزی ۱۱۱ بر ۱۰۴ فیلادلفیا سیکسرز مقابل میامی هیت، با ثبت ۲۵ امتیاز، ۱۲ پاس گل و ۱۰ ریباند، عملکردی خیره‌کننده از خود به جای گذاشت. این آمار نشان‌دهنده ششمین تریپل‌دبل جیمز پس از ۴۰ سالگی است و آماری حیرت‌انگیز محسوب می‌شود، زیرا کل تاریخ ان‌بی‌ای در این سن تنها یک تریپل‌دبل به خود دیده است. او در کوارتر دوم با کسب ۱۴ امتیاز پیاپی و در کوارتر چهارم با یک پاس دیدنی از عرض زمین برای وی‌جی اجکومب، سالن را به وجد آورد و تایریس مکسی را که ۳۰ امتیاز کسب کرده بود، با پرتاب سه‌امتیازی خود از فاصله حدود ۱۰ متری شگفت‌زده کرد.

Also read وزیر خزانه‌داری آمریکا: کشتی جمهوری اسلامی در حال غرق شدن است

غیبت ستارگان سیکسرز و واکنش مدیران تیم‌های رقیب

با غیبت جوئل امبید به دلیل بیماری و مصدومیت جیلن براون در جریان بازی، فیلادلفیا سیکسرز بیش از هر زمان دیگری به تهاجمی بودن لبران جیمز نیاز داشت. این بازیکن بارها تاکید کرده که وظیفه او به دوش کشیدن بار کل تیم نیست، اما در شرایط کنونی شرایط همه‌چیز را تغییر داد. اریک اسپولسترا، سرمربی میامی هیت، پیش از بازی گفته بود که لبران جیمز گذر زمان را به چالش کشیده است و این بازیکن در سن approaching 42 سالگی پس از بازی اعلام کرد که به خود شک نمی‌کند و به تلاش‌های خود ایمان دارد.

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس به منچسترسیتی حکم صادر کرد

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در حکمی که در شهریور امسال منتشر شد، منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل محکوم کرد و این نهاد اختیار برکناری مدیران فاقد صلاحیت و حتی وادار کردن مالکان به فروش باشگاه را دارد. براساس حکم این کمیسیون، مالکان اماراتی منچسترسیتی، یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رییس‌جمهوری امارات متحده عربی، از طریق توافق‌های صوری، درآمدهای باشگاه را بیش از میزان واقعی نشان داده و زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده‌اند.

تهدیدهای حقوقی و واکنش مقامات انگلیسی به پرونده منچسترسیتی

رییس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا گفت که نمی‌توان صرفا به‌دلیل بزرگی یک باشگاه، وظایف قانونی خود را نادیده گرفت. این مقام تاکید کرد که شواهد و الزامات قانونی، نه ملاحظات سیاسی یا بزرگی باشگاه، معیار تصمیم‌گیری این نهاد خواهند بود و اگر شرایط لازم برای اقدام فراهم شود، قطعا اقدامات مناسب را انجام خواهند داد. پیامدهای این پرونده نگرانی‌هایی را درباره تاثیر احتمالی آن بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در بریتانیا ایجاد کرده است.

دیگر نتایج فوتبال اروپا و شکست بایرن مونیخ مقابل لیل

در دیگر رویدادهای ورزشی، بایرن مونیخ در غیاب هری کین با نتیجه ۲-۱ برابر لیل فرانسه شکست خورد و پاری‌سن‌ژرمن در خانه با نتیجه ۲-۲ برابر رم متوقف شد. در بازی منچستریونایتد و اسپورتینگ نیز یوری تیلمانس در دقیقه ۳+۹۰ اخراج شد تا مسابقه با تساوی ۲-۲ به پایان برسد و این تیم‌ها نتوانستند به برتری دست یابند.