لباس تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز بلاتکلیف است

تیم ملی فوتبال ایران با مشکلاتی مانند داشتن ویزای موجودی، داشتن ترکیب مشخصی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ و روبرو شدن با تهدیدهای فیفا و آمریکا، روبروست. در این شرایط، دستیار امیرقلعهای به دنبال انتخاب لباس مناسب برای حضور در این رقابتهاست، اما با وجود آنکه مشخص شده که لباس تیم ملی در تجمعات شبانه هواداران حکومت رونمایی میشود و طرحهای سفارشی توسط فدراسیون فوتبال برای این رویداد آماده شدهاند، هنوز خبری از معرفی رسمی لباس تیم ملی نیست.
در فاصله یک ماه تا جام جهانی، در حالی که مسئولان ورزش و فوتبال جمهوری اسلامی مشغول تهدید فیفا و آمریکا هستند و تیم ملی نه ویزا دارد و نه ترکیب مشخصی برای جام جهانی، دستیار امیر قلعهنویی به دنبال لباسی متفاوت است که متناسب با آب و هوای لسآنجلس و سیاتل باشد.
لباس تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶، مانند وضعیت حضور این تیم در این رقابتها، هنوز بلاتکلیف است. پیش از این، سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته بود که لباس تیم ملی در تجمعات شبانه هواداران حکومت رونمایی میشود. فدراسیون فوتبال زمستان گذشته و مدتی پیش از جنگ اعلام کرده بود که طرح لباس اول و دوم تیم ملی نهایی شده و پس از تایید فیفا، به طور رسمی رونمایی میشود. اما هنوز خبری از معرفی رسمی لباس تیم ملی نیست
