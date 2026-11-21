طرح دوفوریتی احمد بیگدلی برای اصلاح ماده ۶۱۲ و تعیین حبس بیش از ۲۵ سال برای قتل فرزند توسط پدر و جد پدری، واکنش‌هایی را برانگیخت.

احمد بیگدلی ، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، با ثبت یک طرح دوفوریتی خواستار اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شد تا مجازات قتل فرزند توسط پدر و جد پدری به حبسی بیش از ۲۵ سال ارتقا یابد. این اقدام حقوقی در راستای پاسخ به خشم عمومی نسبت به تکرار جنایات مشابه و با توجه به خلأهای قانونی موجود در سیستم کیفری کشور صورت گرفته است. تمرکز اصلی این لایحه بر حذف امتیازات ویژه‌ای است که در حال حاضر از سوی قانون برای پدرانی قائل شده که جان فرزند خود را می‌گیرند.

نقد سخت‌گیرانه ماده ۶۱۲ قانون فعلی

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات فعلی برای پدری است که فرزندش را به قتل برساند اما امکان قصاص وجود نداشته باشد. طبق این قانون، مجازات فعلی حبس از ۳ تا ۱۰ سال است که به وضوح با شدت جنایت تناسب ندارد. طرح جدید احمد بیگدلی این بازه زمانی را به حداقل ۲۵ سال حبس افزایش می‌دهد. هدف از این تغییر، ایجاد بازدارندگی واقعی و حذف این امکان است که پدر مرتکب، پس از گذشت چندین سال زندان، آزاد شود.

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فهرست تلخ قربانیان و آمار فرودست

لیست قربانیان از سال ۱۴۰۰ تا کنون بسیار طولانی و شامل چهره‌های شناخته‌شده‌ای است که رسانه‌ها نام آن‌ها را برجسته کرده‌اند. این لیست شامل سوگند صیادی، کانی عبدالهی، عاطفه زغیبی، رومینا اشرفی، فاطمه بریهی، آریانا لشگری، آوا یارقلی، شهراد چراغی و مبینا زینی‌وند است. بسیاری از این کودکان و نوجوانان توسط پدرانشان یا با کمک پدربزرگ پدری‌شان به طرز وحشتناکی کشته شده‌اند.

تجربه شکست خورده اصلاحات سال ۱۴۰۰

تلاش‌های قبلی برای تغییر این قوانین در سال ۱۴۰۰ با بن‌بست مواجه شد. در آن زمان، هیات وزیران لایحه‌ای را با هدف تشدید مجازات پدر قاتل فرزند تصویب کرد. اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این لایحه با چالش مواجه شد و در نهایت قوه قضاییه پیشنهاد قصاص را رد کرد. نتیجه نهایی، کاهش مجازات به حبس درجه چهار بود که در عمل تغییری در وضعیت موجود ایجاد نکرد و پرونده مسکوت ماند.

درباره پدر قاتل سوگند صیادی

جنایت جدیدی که این طرح را مجدداً زنده کرده است، ماجرای سوگند صیادی است. سوگند در ۲۳ آبان سال جاری توسط پدرش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن از طبقه پنجم ساختمان سقوط کرد. اگرچه پدر او هنوز به قتل محکوم نشده است، اما این پرونده یادآور آن است که حتی در صورت اثبات قتل، قانون فعلی تنها مجازاتی بین ۳ تا ۱۰ سال را برای پدر مرتکب در نظر دارد.

چالش‌های حقوقی و مسیر پیش‌رو

وکیل و فعال حقوق زنان، مریم بهادری، تأخیر سه ساله در اصلاح این ماده را ناشی از فرآیند پیچیده بازنگری قوانین کیفری می‌داند. اکنون که طرح احمد بیگدلی در کمیسیون اجتماعی مطرح شده است، بحث‌ها بر سر چگونگی تعادل میان عدالت کیفری و ساختار ولایت قهری پدر شکل می‌گیرد. انتظار می‌رود این طرح در هفته‌های آینده و با حضور کارشناسان حقوقی به رای نهایی برسد.