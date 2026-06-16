لاوروف: اگر اوکراین به اتحادیه اروپا ملحق شود، اتحادیه اروپا به سادگی از هم فروپاشیده

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو، اظهار داشت که اگر اوکراین به اتحادیه اروپا ملحق شود، این اتحادیه به سادگی از هم فروپاشیده و روندهای متناقض زیادی وجود خواهد داشت.
وزیر خارجه روسیه ، سرگئی لاوروف ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو، اظهار داشت که اگر اوکراین به اتحادیه اروپا ملحق شود، این اتحادیه به سادگی از هم فروپاشیده و روندهای متناقض زیادی وجود خواهد داشت.
لاوروف در ادامه اظهار داشت که اگر اتحادیه اروپا میخواهد ساختار اقتصادی چندجانبه خود را از بین ببرد و به یک بلوک نظامی تبدیل شود، این دعوت آنها از اوکراین مشکلات بزرگی بههمراه خواهد داشت. وی همچنین اشاره کرد که بریتانیا در حال ترویج ایده ایجاد یک اتحاد نظامی جداگانه با مشارکت سرسختترین روسستیزان از جمله لندن و اوکراین است.
لاوروف در این کنفرانس مطبوعاتی همچنین از تلاشهای دیپلماتیک ترکیه در حلوفصل جنگ اوکراین تقدیر کرد و تاکید کرد که برای حلوفصل پایدار، لازم است به ریشههای این بحران پرداخته شود. لاوروف همچنین اشاره کرد که روسیه نگران مشکلاتی در خاورمیانه است که به دلیل جنگ علیه ایران به وجود آمده است. وی افزود که ما نگران مشکلاتی هستیم که در خاورمیانه در ارتباط با جنگ علیه ایران، حتی میتوانم بگویم جنگ میان ایران و اسرائیل به وجود آمده است.
وزیر خارجه روسیه در پایان گفت که روسیه و ترکیه قصد دارند در مورد مسائل امنیتی در دریای سیاه، خاورمیانه و سایر مناطق همکاری نزدیکی داشته باشند
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