محمدجواد لاریجانی اعلام کرد استفاده تاکتیکی از سلاح هسته‌ای علیه پایگاه‌های نظامی دشمن مجاز است. این اظهارات در ادامه تنش‌های منطقه‌ای و هشدارهای اسرائیل انجام شد.

محمدجواد لاریجانی ، نظریه‌پرداز برجسته جمهوری اسلامی و برادر علی لاریجانی، در برنامه‌ای تلویزیونی در شب شنبه، ۱۶ آبان‌ماه، مواضع جدیدی را درباره دکترین هسته‌ای کشور مطرح کرد. او صراحتاً اعلام کرد که استفاده از سلاح هسته‌ای علیه مردم ممنوع است، اما کاربرد تاکتیکی این سلاح علیه پایگاه‌های نظامی دشمن کاملاً جایز و مشروع می‌باشد. این اظهارات، جدیدترین ابراز نظر در سلسله گفته‌های مقامات ایرانی درباره امکان تغییر در دکترین هسته‌ای است که در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده است.

موضع‌گیری لاریجانی درباره کاربرد تاکتیکی

لاریجانی در این برنامه توضیح داد که وقتی کشوری سلاحی در اختیار دارد که قادر است یک پایگاه نظامی دشمن را به طور کامل از بین ببرد، نباید در مورد نوع کلاهک آن تردید کند. او تأکید کرد که مهم نیست سلاح مورد استفاده اتمی باشد یا غیراتمی، بلکه هدف و کارایی آن تعیین‌کننده است. این بیانیه در حالی بیان می‌شود که کارشناسان هشدار می‌دهند سلاح‌های اتمی به دلیل تشعشعات مرگبار و پایداری، نه تنها نقطه اصابت، بلکه مناطق وسیعی را تا فواصل دور آلوده کرده و می‌توانند باعث ایجاد نقص‌های ژنتیکی در نسل‌های آینده شوند.

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تنش‌های منطقه‌ای و واکنش سپاه پاسداران

اظهارات لاریجانی همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و جنگ ۴۰ روزه اخیر انجام شد که منجر به بن‌بست در تنگه هرمز و تداوم محاصره اقتصادی ایالات متحده علیه ایران شده است. پیش از این، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به پرسش‌ها درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای اعلام کرد که اگر نظام تصمیم به حرکت در این مسیر بگیرد، آمادگی لازم را ایجاد خواهد کرد. همچنین محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هفته گذشته اعلام کرد که بحث تغییر دکترین هسته‌ای در صورت وقوع جنگ جدید مطرح است، اما تاکنون هیچ تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

تحلیل انگیزه‌ها و تحریکات خارجی

بسیاری از تحلیلگران، اظهارات اخیر مقامات ایرانی را واکنشی به پیام‌های اخیر تاکر کارلسون، مجری فاکس نیوز و نزدیک به دولت ترامپ، می‌دانند. کارلسون هفته گذشته نخست وزیر اسرائیل را به فشار آوردن به دونالد ترامپ برای حمله اتمی تاکتیکی به کوه کلنگ در ایران متهم کرد. اگرچه هیچ مقام رسمی ایرانی این پیام را تأیید نکرده و رسانه‌ها از کارلسون به عنوان فردی با ادعاهای توطئه‌آمیز یاد می‌کنند، اما این تنش‌ها فضای روانی حاکم بر سیاست خارجی ایران را دگرگون کرده است. در مقابل، اسحاق هرتسوگ، رئیس جمهور اسرائیل، نیز روز شنبه، ۱۶ آبان‌ماه، اعلام کرد که کار تشکیل دولت جدید این کشور را به گادی آیزنکوت، رهبر اپوزیسیون و رقیب سرسخت بنیامین نتانیاهو، خواهد سپرد.

وضعیت امنیتی در سیستان و بلوچستان

همزمان با تحولات هسته‌ای، ناآرامی‌های امنیتی در استان سیستان و بلوچستان به اوج خود رسیده است. شمس‌الحق محمدیوسف قاضی، امام جمعه محترم‌آباد فنوج، روز ششنبه ۱۶ آبان‌ماه توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد. وی که از معتمدان منطقه و فرمانده قرارگاه دسته رزمی محترم‌آباد بود، در خودروی خود مورد حمله قرار گرفت و پس از انحراف خودرو به خارج از جاده، تیر خلاص به سر او شلیک شد. ویدیوهای منتشر شده، بیعت او با مجتبی خامنه‌ای را نشان می‌دهد.

هشدارهای اسرائیل و تحولات نظامی

در موازات این رویدادها، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز یکشنبه ۱۷ آبان هشدار داد که مأموریت این کشور علیه ایران هنوز به پایان نرسیده و تهران همچنان در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. کاتس همچنین هشدار داد که اگر حزب‌الله لبنان در صورت ازسرگیری جنگ وارد درگیری شود، با حملات بسیار سنگینی روبه‌رو خواهد شد. گزارش‌های شبکه ۱۲ اسرائیل نیز حاکی از آن است که نتانیاهو و موساد قصد داشتند در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر عملیاتی علیه ایران انجام دهند، اما آمریکا از این موضوع مطلع شد و مانع اجرای آن گردید.