قیمت طلا در روز سهشنبه با نوسان محدودی همراه بود و معاملهگران به دنبال نشانههایی از ثبات آتشبس بین ایران و اسرائیل هستند. با انتشار دادههای مهم تورم آمریکا در این هفته، چشمانداز سیاست پولی فدرال رزرو نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
قیمت طلا در روز سهشنبه با نوسان محدودی همراه بود و معاملهگران در حال ارزیابی آتشبس شکننده بین اسرائیل و ایران و همچنین به دنبال نشانههایی از پیشرفت در درگیری گستردهتر خاورمیانه هستند.
نگرانیها درباره تورم و افزایش نرخ بهره همچنان در کانون توجه قرار دارد و سرمایهگذاران پیش از انتشار دادههای مهم تورم آمریکا در این هفته محتاطانه عمل میکنند. قیمت هر اونس طلا با 0.12 درصد افزایش به 4335 دلار و 48 سنت رسید، در حالی که معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با 0.03 درصد کاهش به 4362 دلار و 30 سنت رسید.
این در حالی است که در جلسه معاملاتی قبلی، قیمت طلا به پایینترین سطح خود در بیش از دو ماه اخیر رسیده بود. تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در کیسیام ترید، اظهار داشت که طلا با معاملات آرام مواجه است و معاملهگران نسبت به پایداری آتشبس بین ایران و اسرائیل بدبین هستند. او افزود که محتاطانه عمل میکنند زیرا دادههای تورم آمریکا در این هفته منتشر خواهد شد که به شکلدهی چشمانداز سیاستهای فدرال رزرو کمک میکند.
ایران و اسرائیل در روز دوشنبه اعلام کردند که حملات علیه یکدیگر را متوقف کردهاند، اما تهران هشدار داد در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان علیه حزبالله، جنگ را از سر خواهد گرفت. این ابهامات ژئوپلیتیکی همچنان بر بازار طلا سایه افکنده است. گلدمن ساکس پیشبینی کرد که فدرال رزرو نرخ بهره را تا پایان سال 2026 بدون تغییر نگه دارد و کاهش نرخها را به سال 2027 موکول کند.
این پیشبینی با استناد به فعالیتهای اقتصادی قوی و رشد اشتغال ارائه شده است. سرمایهگذاران در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ماه مه آمریکا هستند که روز چهارشنبه منتشر میشود. واترر معتقد است بازگشت طلا به سطح 5500 دلار تا پایان سال امکانپذیر است، اما نیازمند همکاری قیمت نفت، بازده اوراق قرضه و دلار است که همگی باید روند نزولی داشته باشند.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 0.92 درصد کاهش به 67.96 دلار رسید و پلاتین با 0.09 درصد افزایش به 1761.50 دلار رسید. این تحولات در حالی رخ میدهد که بازارهای جهانی در انتظار شفافیت بیشتر در مورد سیاستهای پولی و تحولات خاورمیانه هستند
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