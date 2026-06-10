قیمت دلار امروز تحت تاثیر تنش‌های نظامی شب گذشته میان ایران و آمریکا افزایش یافت، اما این رشد با شیب آرامی پیش می‌رود. قیمت دلار در معاملات امروز بازار با افزایش همراه شد؛ دلار که دیروز در محدوده 175 هزار تومان به کار خود پایان داده بود، امروز و تا لحظه نگارش این گزارش با افزایش یک هزار و 300 تومانی به رقم 176 هزار و 300 تومان رسیده است. دلیل اصلی این رشد، تنش‌های نظامی شب گذشته و بامداد امروز میان ایران و آمریکاست که نگرانی‌هایی را در بازار ایجاد کرده است. با این حال، آنچه باعث شده این افزایش روندی آرام داشته باشد، دو عامل مهم است؛ نخست، تداوم ابهامات سیاسی که معامله‌گران را نسبت به آینده بازار مردد کرده است. دوم، نبود نقدینگی کافی در دست مردم برای ورود به بازار ارز. وضعیت نابسامان اقتصادی در ماه‌های گذشته و تعدیل نیروهایی که در مشاغل مختلف، در اثر جنگ اتفاق افتاده، باعث شده بسیاری از مردم امکان حضور در بازارهای مالی را از دست بدهند. به عبارت ساده‌تر، توان خرید ارز برای طیف گسترده‌ای از جامعه کاهش یافته و همین موضوع فشار تقاضا را پایین نگه داشته است. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که ابهامات سیاسی برطرف نشود و قدرت خرید مردم احیا نگردد، بازار ارز با نوسانات محدود و آرام به مسیر خود ادامه خواهد داد و خالی از تقاضای سرمایه‌ای قابل توجه خواهد بود.

پایه یازدهمی ها بخوانند : فقط ۶ درس نهایی است / تاثیر سوابق تحصیلی دروس در کنکور۱۴۰۵ مثبت است قیمت دلار امروز تحت تاثیر تنش‌های نظامی شب گذشته میان ایران و آمریکا افزایش یافت، اما این رشد با شیب آرامی پیش می‌رود.

قیمت دلار در معاملات امروز بازار با افزایش همراه شد؛ دلار که دیروز در محدوده 175 هزار تومان به کار خود پایان داده بود، امروز و تا لحظه نگارش این گزارش با افزایش یک هزار و 300 تومانی به رقم 176 هزار و 300 تومان رسیده است. دلیل اصلی این رشد، تنش‌های نظامی شب گذشته و بامداد امروز میان ایران و آمریکاست که نگرانی‌هایی را در بازار ایجاد کرده است.

با این حال، آنچه باعث شده این افزایش روندی آرام داشته باشد، دو عامل مهم است؛ نخست، تداوم ابهامات سیاسی که معامله‌گران را نسبت به آینده بازار مردد کرده است. دوم، نبود نقدینگی کافی در دست مردم برای ورود به بازار ارز. وضعیت نابسامان اقتصادی در ماه‌های گذشته و تعدیل نیروهایی که در مشاغل مختلف، در اثر جنگ اتفاق افتاده، باعث شده بسیاری از مردم امکان حضور در بازارهای مالی را از دست بدهند.

به عبارت ساده‌تر، توان خرید ارز برای طیف گسترده‌ای از جامعه کاهش یافته و همین موضوع فشار تقاضا را پایین نگه داشته است. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که ابهامات سیاسی برطرف نشود و قدرت خرید مردم احیا نگردد، بازار ارز با نوسانات محدود و آرام به مسیر خود ادامه خواهد داد و خالی از تقاضای سرمایه‌ای قابل توجه خواهد بود.

گفتنی است، یورو نیز امروز افزایش یک هزار تومانی را تجربه کرده و روی رقم 201 هزار تومان در حال معامله است. قیمت دلار توافقی امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته است. بر این اساس، قیمت دلار توافقی (حواله) با رشد ۱۹۵ تومانی در سمت فروش ۱۴۸ هزار و ۱۵۷ تومان و در سمت خرید ۱۴۶ هزار و ۸۲۴ تومان اعلام شده است.

آخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ شبانگاه دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵/ واکنش بازارها به تبادل آتش بین ایران و اسرائیلقیمت ربع‌سکه امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵/ کاهش قیمتقیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵/ طلای ۱۸ عیار امروز چند؟ + جدولسیدبهمن حسینی و علیرضا عبیری از نیروهای پدافند ارتش در حمله اسرائیل شهید شدند + عک





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