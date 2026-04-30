قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ توسط بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد. این اعلام قیمت در شرایطی صورت گرفت که تقویت انتظارات تورمی، کاهش عرضه و نوسانات نرخ ارز زمینه افزایش قیمت‌های پیشنهادی را فراهم کرده‌اند. با این حال، ضعف تقاضای مصرفی همچنان مانع اصلی شکل‌گیری معاملات پرحجم در بازار آزاد است.

با این حال، ضعف تقاضای مصرفی همچنان مانع اصلی شکل‌گیری معاملات پرحجم در بازار آزاد است. هرچند فشار افزایشی در قیمت‌های پیشنهادی مشهود است، اما محدود بودن کشش تقاضا مانع از تثبیت سریع نرخ‌های جدید در بازار شده است. در میان خودروهای ایران‌خودرو، تارا دستی V۱ نسبت به روز گذشته ۸۵ میلیون تومان ارزان شد و امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شد.

از سوی دیگر، وانت آریسان رشد بهای ۳۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و امروز با نرخ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله شد. شاهین GL نیز نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و با برچسب قیمتی ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

از طرف دیگر، سهند S نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان گران شد و امروز با نرخ یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شد. در بخش خودروهای سایپا، لاماری ایما افزایش بهای ۶۰۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، لوکانو L۸ افت بهای ۱۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ هشت میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله شد.

فونیکس FX رشد بهای ۳۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شد. از سوی دیگر، آریزو ۵ رشد ۲۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با بهای سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شد. دیگنیتی پرایم نسبت به روز گذشته ۱۰۰ میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

از طرف دیگر، فیدلیتی الیت (۷ نفره) کاهش بهای ۱۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ پنج میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شد.

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز منتشر شده است و بازار طلا به سیگنال‌های سیاسی دوخت. قیمت طلا ۲۴ عیار نیز در روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد





