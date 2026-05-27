در روز ششم خرداد ۱۴۰۵، بازار میلگرد با حفظ تعادل نسبی عرضه و تقاضا ادامه یافت؛ اکثر محصولات قیمت ثابت داشتند و تنها چند برند تغییرات جزئی را تجربه کردند. این وضعیت نشانگر بازار آرام و انتظار برای عوامل محرک قوی‌تر است.

قیمت میلگرد در روز ششم خرداد ماه ۱۴۰۵ با حفظ ثبات نسبی در اکثر سطرهای بازار ارائه شد. در این روز، اکثر محصولات میلگرد بر روی مدارهای مختلف قیمت‌های خود را در حدود همان سطح قبلی نگه داشتند و تنها چند برند محدود شاهد تغییرات جزئی در نرخ بوده‌اند.

این وضعیت نشان‌دهنده ادامهٔ حالت احتیاطی در بازار است؛ زیرا هنوز نیرویی کافی برای شکل‌گیری یک روند صعودی یا نزولی قوی به چشم نمی‌خورد. تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا، به‌ویژه در بخش‌های مختلف صنعتی که به میلگرد به عنوان یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی وابسته‌اند، باعث شده است تا نوسان‌ها بیشتر به دلایل جزئی مانند تنظیمات متفاوت قیمت‌گذاری توسط برخی توزیع‌کنندگان، موجودی انبارهای محلی یا شرایط فروش خاص برای برندهای معین محدود شود.

در این روز، نرخ میلگرد ۱۴ آجدار نوع A3 نیشابور با کاهش ۱٬۰۰۰ تومانی به ۶۲٬۹۳۶ تومان تنظیم شد. همچنین میلگرد ۱۴ آجدار نوع A3 بافق یزد با کاهشی ۲٬۶۰۰ تومانی به ۶۵٬۸۷۲ تومان رسید. این دو تغییر قیمت، نمونه‌ای از نوسان‌های محدود و کوتاه‌مدت در بازار است که بیشتر به واکنش‌های مقطعی به شرایط موجود در مناطق مختلف جغرافیایی یا به استراتژی‌های فروش خاص برندها بستگی دارد.

به‌عبارت دیگر، اگر این تغییرات جزئی به دیگر محصولات و برندها سرایت نکنند، نمی‌توان آن‌ها را پیش‌بینی‌کنندهٔ یک روند بزرگتر در نظر گرفت. در مجموع، وضعیت کلی بازار میلگرد امروز می‌تواند به‌عنوان یک بازار آرام و کم‌تحرک توصیف شود. حضور نوسان‌های جزئی در برخی برندها نشان می‌دهد که برخی عوامل موقتی همچون موجودی انبار یا سیاست‌های قیمت‌گذاری کوتاه‌مدت هنوز نتوانسته‌اند تاثیر قابل‌توجهی بر تعادل کلی بازار بگذارند.

برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در بخش ساخت‌وساز، این شرایط بیانگر این است که تا زمانیکه نیرویی قوی برای تحریک تقاضا یا عرضه‌ی جدید ظاهر نشود، انتظار می‌رود قیمت‌ها در محدوده‌ٔ محدود خود باقی بمانند و هیچ تغییر اساسی در جهت صعود یا نزول رخ ندهد. این روند می‌تواند تا زمان ظهور عوامل خارجی مانند تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل یا سیاست‌های دولتی جدید که می‌تواند تعادل بازار را به‌طور ناگهانی مختل کند، ادامه یابد





