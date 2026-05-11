قیمت نقره امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با افزایش ۹۳۰۰ تومانی نسبت به آخرین معاملات روز گذشته در بازار داخلی، با رقم ۴۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر گرم به ثبت رسید؛ قیمت اونس جهانی نقره نیز صعودی شده و روی رقم ۸۰ دلار و ۳۴ سنت قرار دارد.
قیمت شمش نقره ۱۰ گرمی با رقم هفت میلیون و ۸۵ هزار تومان، شمش نقره ۲۰ گرمی با رقم ۱۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان، شمش نقره یک اونسی با رقم ۱۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و شمش نقره ۵۰ گرمی با رقم ۳۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان اعلام شد. شمش نقره ۱۰۰ گرمی با رقم ۶۰ میلیون و ۶۰ هزار تومان تومان، شمش نقره ۲۵۰ گرمی با رقم ۱۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، شمش نقره نیم کیلویی با رقم ۲۹۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و همچنین، شمش نقره یک کیلویی ایرانی با رقم ۵۸۴ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان به ثبت رسید.
کارشناسان معتقدند، شمش نقره نوسان و حباب بالایی دارد؛ بنابراین، خریداران باید ابتدا اعتبار و مجوز واحد فروش را بررسی کرده و با احتیاط و بدون شتابزدگی معاملات خود را انجام دهند
