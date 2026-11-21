بررسی جدیدترین قیمت‌های دام زنده در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵. نرخ گوسفند و گوساله تغییر نکرده است. بیشترین قیمت گوسفند زنده در تهران ثبت شده و جزئیات کامل را مطالعه کنید.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در تاریخ شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ، روند قیمت‌گذاری در بازار دام زنده نشان‌دهنده ثبات کامل است. طبق این گزارش رسمی، هیچ‌گونه تغییر قیمتی در نرخ گوسفند و گوساله زنده نسبت به دوره‌های قبل مشاهده نشده و بازار با شرایط فعلی خود ادامه می‌یابد.

مقایسه قیمت‌های گوسفند زنده در مناطق مختلف

بررسی دقیق داده‌های بازار نشان می‌دهد که استان تهران به عنوان یکی از مراکز اصلی مصرف و خرید و فروش، بالاترین نرخ ثبت‌شده برای گوسفند زنده را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. نرخ این دام در پایتخت به طور دقیق ۷۲۷ هزار تومان تعیین شده است.

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در مقابل، استان‌های دیگر نرخ‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند. کمترین قیمت گوسفند زنده متعلق به استان همدان است که با بهای ۷۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان در این لیست قرار دارد. این تفاوت قیمتی نشان‌دهنده تفاوت‌های محلی در هزینه‌های نگهداری و عرضه دام در استان‌های مختلف کشور است.

تحلیل بازار گوساله و نرخ‌های استانی

وضعیت بازار گوساله زنده نیز همسو با گوسفند، از ثبات برخوردار است. بیشترین قیمت خرید و فروش گوساله در تهران با نرخ ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود که نشان‌دهنده تقاضای بالا و هزینه‌های بالاتر در این منطقه است.

از سوی دیگر، استان‌های قم و یزد پایین‌ترین نرخ گوساله را در کشور ثبت کرده‌اند. بهای این دام در استان‌های قم و یزد معادل ۶۶۵ هزار تومان است که این رقم پایین‌ترین سطح قیمت‌گذاری برای گوساله در آمارهای ارائه‌شده از اتحادیه سراسری صنعت دامپروران محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری و وضعیت کلی بازار

با توجه به عدم تغییر در نرخ‌ها، مصرف‌کنندگان و دامداران می‌توانند با اطمینان نسبی به برنامه‌ریزی‌های خود ادامه دهند. ثبات بازار در این بازه زمانی از آبان‌ماه ۱۴۰۵، نشان‌دهنده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا در بخش دام‌های سبک و سبک‌بار است.