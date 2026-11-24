قیمت تتر به ۲۹۰ هزار و ۱۶ تومان رسید و بیت‌کوین در کانال ۵۹ هزار دلار معامله شد. نوسانات اتریوم و طلا در بازارهای مالی چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ بررسی شد.

بازار ارزهای دیجیتال در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ شاهد تغییرات قیمت چشمگیری بود که تمرکز اصلی بر روی افزایش ارزش تتر و نوسانات بیت‌کوین قرار داشت. قیمت تتر در این روز ناگهان افزایشی شد و از سطح ۲۸۵ تومان به ازای هر یونیت گذشت. این جهش قیمتی نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی در تقاضا برای این ارز پایدار در بازار ایران است که توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است.

تحلیل دقیق قیمت تتر و بیت‌کوین در چهارشنبه ۴ آذر

قیمت تتر در حال حاضر در مسیر افزایشی قرار دارد و ارزش آن در بازار ایران به عدد ۲۹۰ هزار و ۱۶ تومان رسیده است. این افزایش قیمت نسبت به بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته به معنای رشد ۴.۵۰ درصدی است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. همزمان با این اتفاق، قیمت بیت‌کوین در ساعاتی از روز در سطح ۵۹ هزار و ۴۱۲ دلار معامله شد.

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ارزش دلاری بیت‌کوین در این بازه زمانی معادل ۱۷,۱۷۲,۹۶۶,۴۰۸ تومان برآورد شده است. با وجود قیمت جهانی مناسب، این دارایی دیجیتال در ۲۴ ساعت اخیر با افت ارزش روبرو بوده و ۱.۹۴ درصد کاهش داشته است. این نوسان منفی در مقابل رشد مثبت تتر، نشان‌دهنده رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران نسبت به این دو دارایی دیجیتال است.

وضعیت اتریوم و طلا در بازارهای مالی ایران

ارز دیجیتال اتریوم نیز در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ با قیمت ۱۶۵۲ دلار و ۸۰ سنت در معاملات حضور داشت. این قیمت برای اتریوم معادل ۴۷۹,۹۱۳,۴۵۴ تومان است. روند اخیر اتریوم نیز شبیه به بیت‌کوین است و این دارایی در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۸۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده فشار فروش در این بازه زمانی می‌باشد.

علاوه بر ارزهای دیجیتال، بازار طلا نیز در این روز مورد توجه قرار گرفت. قیمت طلا ۲۴ عیار در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد و طلا اوج گرفت. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت طلا ۱۸ عیار در همین تاریخ روی دور صعود قرار داشت و روند قیمت‌گذاری آن صعودی بود. این افزایش قیمت طلا می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران داخلی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود داشته باشد.

نوسانات سکه پارسیان و رویدادهای ورزشی و نجومی

در بخش بازار سکه، قیمت سکه پارسیان در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد و قیمت ۱۰۰ سوتی این سکه مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای روزهای آینده نشان می‌دهد که طلا برای ورود به کانال ۲۶ میلیون تومانی خیز برداشته است. این موضوع نشان‌دهنده انتظار کارشناسان برای ادامه روند صعودی در بازار طلا و سکه است.

علاوه بر بازارهای مالی، رویدادهای ورزشی و نجومی نیز در این تاریخ مطرح بودند. گل اول رئال مادرید به آیندهوون در این روز قابل تماشا بود و ماه کامل یا ابرماه امشب در آسمان ایران قابل رصد است. همچنین گزارش‌هایی درباره ارزان‌فروشی دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی منتشر شده است که نشان‌دهنده توجه همزمان مردم به مسائل اقتصادی و اجتماعی در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ است.