به گزارش ایسنا، قیمت آتی نفت برنت با ۷۸ سنت افزایش ، به ۱۰۵ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید و قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۴ سنت افزایش ، به ۹۹ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص نفتی در واکنش به مواضع و اظهارات ضد و نقیض دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بیش از ۵.۶ درصد کاهش یافته و به پایینترین حد خود در بیش از یک هفته گذشته نزول کردند. تحلیلگران شرکت مالی «آی ان جی» پیشبینی کردند که قیمت نفت برنت در سه ماهه جاری به طور متوسط ۱٫۰۴ دلار در هر بشکه خواهد بود.
کاهش عرضه از منطقه کلیدی خاورمیانه به دلیل جنگ تحمیلی علیه ایران، کشورها را مجبور کرده است که با سرعت زیادی از ذخایر تجاری و استراتژیک خود برداشت کنند و نگرانیهایی را در مورد افت این ذخایر ایجاد کرده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که آمریکا هفته گذشته نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک نفت خود برداشت کرده که بزرگترین کاهش ثبت شده تاکنون است.
دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا که کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته را نشان داد، تاثیر اختلالات عرضه در خاورمیانه را برجسته کرد. بر اساس گزارش رویترز، مینگیو گائو، محقق ارشد انرژی و مواد شیمیایی در شرکت «چاینا فیوچرز» گفت: «کاهش موجودی نفت، پایین ماندن قیمت نفت را دشوار خواهد کرد.
» گائو گفت: «با مسدود شدن تنگه هرمز، انتظار میرود موجودی جهانی فرآوردههای نفتی پالایش شده و نفت خام در خشکی تا اواخر ماه مه و اواخر ژوئن به پایینترین سطح خود در این زمان از سال در پنج سال گذشته برسد
