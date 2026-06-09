براساس آخرین دستهبندی صنعت لوازم خانگی، چهار قلم کالای ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر و تلویزیون در گروه دوم کالاها و خدمات قرار گرفتهاند. قیمت این کالاها با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
براساس آخرین دستهبندی صنعت لوازم خانگی، چهار قلم کالای ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر و تلویزیون در گروه دوم کالاها و خدمات قرار گرفتهاند. قیمت این کالاها با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران ، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود و تمامی نرخها بر مبنای ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمت مورد بررسی قرار میگیرد.
سالاری با اشاره به مکاتبات انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران برای بازنگری قیمتها گفت: درخواستهایی در این زمینه به سازمان حمایت ارائه شده و بررسیهای کارشناسی در حال انجام است تا قیمتهایی متناسب با ضوابط و مقررات تعیین و پس از تصویب، اجرایی شود. سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت تصریح کرد: سایر اقلام لوازم خانگی در گروه سوم کالایی قرار دارند و مشمول قیمتگذاری مستقیم نیستند، اما تولیدکنندگان و عرضهکنندگان این کالاها موظف به رعایت ضوابط و مقررات تعیینشده از سوی کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت هستند.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در قیمتگذاری، خدمات پس از فروش یا سایر موارد مرتبط با لوازم خانگی، شکایات خود را از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و یا سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد
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