در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، قیمت خودروهای سایپا، طلا ۱۸ عیار و سکه پارسیان به‌روزرسانی شد؛ نرخ دلار میان‌صرفه ۲۲٫۵۴ هزار تومان و سکه پارسیان ۳۰۰ سوتی حدود ۳٫۶۵ میلیون تومان قیمت داشت.

در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، بازار خودرو، طلا و سکه در ایران تغییرات قابل‌تلاحظه‌ای تجربه کرد. قیمت خودروهای سایپا و اعمال تعرفه‌های جدید، طلا ۱۸ عیار و سکه پارسیان ۳۰۰ سوتی و نرخ دلار میان‌صرفه در بورس مراکز مبادله، در جدول‌های مرفوع و به‌روزرسانی شدند.

نرخ خودروهای سایپا و تاثیر بر خرید مصرف‌کننده

سایپا در ۲۰ آبیان ۱۴۰۵ قیمت مدل‌های مختلف خود را با توجه به تغییرات تورم و قانون قیمت‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازنگری کرد. مدل ۲۰المین، ۲۵المین و ۳۰المین به ترتیب به ۱۱۵، ۱۲۰ و ۱۲۵ هزار تومان افزایش یافتند؛ این جبران به‌خواص به‌کرن، قابل مذاکره با مؤسسات اعتباری است.

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آینده طلا با حالت ریزش ادامه‌دار

طلا ۱۸ عیار در همان روز به ۷۴.۳۰ هزار تومان بر‌اثر ریزش نوسان به‌دنبال افت بازار جهانی، رسید. همچنان قیمت طلا در آینده نزدیک به کانال ۲۴ میلیون تومانی "بازگشت" آمادگی دارد، طبق پیش‌بینی‌های تحلیلگران بازار سرمایه.

سکه پارسیان ۳۰۰ سوتی در طرازهای مختلف

قیمت سکه پارسیان ۳۰۰ سوتی در ۲۰ آبان ۱۴۰۵ حدود ۳٫۶۴ میلیون تومان بود؛ این سکه در مخازن مرکزی ذخیره‌سازی بازار جهانی طلا و معادن ایران به‌صورت داخلی عرضه شد.

نرخ ارز توزیع میانی و شرایط لحظه‌ای

در همان روز، نرخ دلار میان‌صرفه در مرکز مبادله ۲۲٫۵۴ هزار تومان بود؛ دلار حواله‌ای به ۲۳ هزار تومان رسیده. یورو نیز در همان هفته به ۲۴٫۷۳ هزار تومان به‌روزرسانی شد که این نرخ، نرخ ارزهای انتشار طرح اقلیمی و تلاش برای جلوگیری از هروب مخفی، به‌وجود آمده‌است.

کاهش نرخ سود و احتمال صرفه‌جویی برای سرمایه‌گذاران

هرچند نرخ سود در بانک‌های مرکزی آمریکا به‌صورت تغییر سرعت نرخ‌های بهره در حال تغییر است، اما ایران در حال حاضر به دنبال بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های جاری می‌باشد. این نرخ یا حواشی در سراسر بازار، به‌منظور استفاده از سوابق تورم و کارایی مصرف، به‌بودن شد.