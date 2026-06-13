قیمت طلا و سکه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش قابل توجهی بازگشایی شد. طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۷۵ میلیون تومان و سکه امامی به ۱۷۷ میلیون تومان رسید. این روند نزولی در پی افزایش احتمال توافق بین ایران و آمریکا و کاهش قیمت دلار شکل گرفته است. فعالان بازار کاهش بیشتر قیمت‌ها در صورت امضای توافق را محتمل می‌دانند.

قیمت‌های طلا و سکه در روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در مسیر کاهشی قرار گرفتند و сообانه‌های بازار با افت ناگهانی مواجه شدند. طلای ۱۸ عیار به قیمت ۱۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان در کانال ۱۷۵ میلیون تومان معامله می‌شود و سکه امامی با ۱۷۷ میلیون تومان، نسبت به پنجشنبه گذشته دو میلیون تومان افت کرده است.

این تغییرات مهم در حاکی از واکنش بازار به تحولات سیاسی اخیر است به ویژه پس از اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا از پایان جنگ و دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا خبر داد و Abbas عراقچی، وزیر امور خارجه، درباره پیشرفت mذاکرات و احتمال امضای توافق اظهارنظر کرد. افزایش احتمال توافق دو کشور، خوش‌بینی در بازار ارز و طلا ایجاد کرده و معامله‌گران را به فروش سوق داده است.

در عین حال، اونس جهانی طلا که در روزهای گذشته افت کرده بود، امروز افزایش یافته و روی ۴۲۱۶ دلار بسته شده است. با این حال، این افزایش نتوانسته بر بازار داخلی طلا تأثیر مثبتی بگذارد و کفه سیاست و قیمت دلار بر تصمیم‌گیری معامله‌گران سهمگین‌تر بوده است.

قیمت دلار نیز در اولین روز کاری هفته با کاهش چشمگیری همراه شده و اسکناس آمریکایی روی ۱۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش ۷ هزار تومانی نسبت به پنجشنبه است. یورو نیز همسو با دلار افت کرده و به ۱۹۸ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت دلار توافقی با افزایش ۱۱۰ تومانی در سمت فروش به ۱۴۸ هزار و ۵۱۹ تومان و در سمت خرید به ۱۴۷ هزار و ۱۸۲ تومان اعلام شده است.

سکه‌های دیگر نیز همگی در روند نزولی قرار دارند. سکه بهار آزادی با کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. نیم‌سکه و ربع سکه هر کدام با یک میلیون تومان افت، به ترتیب در قیمت‌های ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شوند. سکه گرمی نیز با کاهش یک میلیون تومانی به ۲۶ میلیون تومان رسیده است.

در بخش طلا، مثقال طلای ۱۸ عیار هم روی ۷۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان قرار دارد که در روند کاهشی است. تحلیلگران بازار معتقدند در صورت نهایی شدن و امضای توافق بین ایران و آمریکا، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار طلا و سکه وجود دارد و این收缩 ممکن است در کوتاه‌مدت ادامه یابد





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