قیمت دلار امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ثابت ماند؛ ۲۶۶ هزار تومان

قیمت دلار امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ بدون تغییر روی ۲۶۶ هزار تومان ماند. ابهامات سیاسی و تنش در تنگه هرمز، بازار ارز را در حالت انتظار نگه داشته است.

قیمت دلار امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در شرایطی بدون تغییر مانده که ابهامات سیاسی، اظهارات اخیر ترامپ درباره ایران و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، چشم‌انداز بازار ارز را همچنان تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش، قیمت دلار تا لحظه نگارش خبر نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ بدون تغییر بوده و روی رقم ۲۶۶ هزار تومان باقی مانده است.

دلار در روزهای پایانی هفته گذشته تحت تأثیر تحولات انتخابات کنگره آمریکا و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق میان ایران و آمریکا روند مشخصی را در پیش گرفته بود. با این حال، به نظر می‌رسد اثرگذاری سیگنال‌های مثبت سیاسی بر بازار ارز با افزایش ابهامات در روابط تهران و واشنگتن کم‌رنگ‌تر شده است.

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ثبات قیمت دلار و واکنش محدود بازار ارز

قیمت دلار امروز ثابت است و بازار ارز هنوز واکنش پرشتابی به تحولات اخیر نشان نداده است. ثابت ماندن قیمت در شرایطی که خبرهای سیاسی متفاوتی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد معامله‌گران منتظر وضوح بیشتری در مسیر روابط ایران و آمریکا هستند.

در بخش دیگری از همین گزارش، قیمت یورو امروز نیز بدون تغییر نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز پنجشنبه، در رقم ۲۹۹ هزار تومان قرار دارد. گزارش پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ نیز با عنوان ارزان شدن ۳ هزار تومانی دلار آزاد منتشر شده بود، اما این خبر در متن امروز به تفصیل بررسی نشده است.

همچنین قیمت حواله دلار در یک گزارش جداگانه با رشد ۳۷۸ تومانی، در سمت فروش ۱۸۹ هزار و ۴۲۳ تومان و در سمت خرید ۱۸۷ هزار و ۷۱۸ تومان اعلام شده است. این ارقام با قیمت ۲۶۶ هزار تومانی دلار در متن اصلی تفاوت دارد و منبع خبر توضیح نداده که این دو عدد دقیقاً به کدام بازار اشاره می‌کنند.

اظهارات ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای در تنگه هرمز

اظهارات اخیر ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره احتمال حمله به ایران مهم‌ترین عامل افزایش نگرانی‌ها درباره آینده روابط دو کشور عنوان شده است. این اظهارات همراه با نامشخص بودن چشم‌انداز تحولات سیاسی، بار دیگر خطر تشدید تنش‌ها را در ذهن فعالان بازار پررنگ کرده است.

در کنار این موضوع، تنش‌های شب گذشته در تنگه هرمز و جنوب ایران نیز بر فضای انتظاری بازار اثر گذاشته است. به گزارش این خبر، معامله‌گران در شرایط فعلی میان نگرانی از تشدید تنش‌های سیاسی و احتمال بازگشت مسیر دیپلماسی، همچنان در موقعیت انتظار قرار دارند.

پیامد بازار ارز و خبرهای پیش‌روی ایران و آمریکا

بازار ارز هفته جدید را در شرایطی آغاز کرده که تحولات سیاسی و امنیتی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر انتظارات معامله‌گران هستند. خانوارها و فعالان اقتصادی که قیمت دلار و یورو را پیگیری می‌کنند، در کوتاه‌مدت با نوسان‌های احتمالی روبه‌رو خواهند بود که بستگی مستقیم به اخبار روابط تهران و واشنگتن دارد.

مسیر بعدی قیمت دلار تا حد زیادی به اخبار مربوط به روابط ایران و آمریکا و تحولات منطقه‌ای وابسته خواهد بود. گزارش امروز تأکید دارد که بازار هنوز تصمیم قاطعی نگرفته و تداوم خوش‌بینی‌های قبلی نسبت به کاهش تنش‌ها، به تحولات بعدی بستگی دارد.