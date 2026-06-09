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قیمت میلگرد روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵؛ تعادل نسبی با نوسانات محدود

اقتصاد و بازار News

قیمت میلگرد روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵؛ تعادل نسبی با نوسانات محدود
میلگردقیمت میلگردبازار فلزات
📆6/9/2026 7:28 AM
📰SharghDaily
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قیمت میلگرد در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با تغییرات جزئی و غیریکنواخت در برخی مبادی شاهد نوسانات محدودی در بازار فلزات ساخت‌وساز می‌باشد. بیشتر محصولات بدون تغییر و.float32

قیمت میلگرد امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ مشخص شد. بازار میلگرد در فضایی متعادل و محتاطانه دنبال می‌شود؛ طوری‌که بخش عمده محصولات بدون تغییر قیمت عرضه شدند و تنها برخی مبادی فروش با افزایش یا کاهش محدود نرخ‌ها همراه هستند.

این الگوی رفتاری نشان می‌دهد بازار هنوز به جمع‌بینی مشخصی درباره مسیر کوتاه‌مدت خود نرسیده و فعالان آن در حال ارزیابی شرایط عرضه و تقاضا هستند. پراکندگی تغییرات قیمتی در برخی محصولات نیز بیشتر بیانگر تفاوت شرایط فروش کارخانه‌ها، سطح موجودی انبارها و حجم معاملات در هر مبدا است. نرخ میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب‌آهن با ۱۵۰۰ تومان افت بها با نرخ ۶۳ هزار و ۷۶۱ تومان قیمت‌گذاری شده است.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ نیشابور هم با ۵۰۰ تومان افزایش بها با نرخ ۶۱ هزار و ۹۲۷ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. به طور کلی، نوسانات جزئی در قیمت‌های میلگرد در روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، بازتاب‌دهنده شرایط نسبتاً ثابت در عرضه و تقاضای کلی بازار است. این ثبات نسبی در حالی رخ دارد که دیگر بخش‌های مهم اقتصادی مانند قیمت‌های خودرو، سکه و بازار ارز نیز تغییرات پرشی小幅ی نشان می‌دهند.

تحلیلگران بازار فلزات建筑材料 معتقدند که این روند ممکن است تا زمان مشخص شدن جهت کلی اقتصاد ملی و بین‌المللی ادامه یابد و تصمیم‌گیری‌های خریداران و فروشندگان بیشتر بر اساس نیاز فوری و مدیریت ریسک صورت می‌گیرد

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