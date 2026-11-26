قیمت سکه امامی در بازار تهران در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۵ به ۲۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. تحلیل روند قیمت طلا و سکه و بررسی قیمت نیم‌سکه و ربع‌سکه.

بازار سکه و طلا در تهران در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۵ شاهد تحولات قیمت‌گذاری بود که نشان‌دهنده تغییرات در نرخ‌های نهایی معاملات است. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از اتحادیه طلا و جواهر تهران ، سکه امامی در پایان معاملات روزانه با قیمت ۲۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومانی نسبت به قیمت‌های قبل از بسته شدن بازار در همین روز است.

تحلیل قیمت سکه امامی و نیم‌سکه در بازار

در بخش دیگر معاملات روز پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵، نیم‌سکه بانکی و طلایی با قیمت ۱۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید. این قیمت‌گذاری توسط اتحادیه طلا و جواهر تهران به عنوان نرخ رسمی پایان بازار برای این دسته از سکه‌ها ثبت شده است. معامله‌گران و فعالان اقتصادی در تهران بر اساس این ارقام، وضعیت بازار را در بازه زمانی بعدی ارزیابی می‌کنند.

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رشد ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومانی سکه امامی در طول روز معاملاتی پنجشنبه نشان از پویایی قابل توجه این بازار دارد. این افزایش قیمت می‌تواند تحت تأثیر نوسانات ارز، شرایط اقتصادی کلان و تقاضای موجود در بازار باشد. قیمت نهایی ثبت شده برای سکه امامی، مبنای مهمی برای محاسبه سود و زیان سرمایه‌گذاران در روزهای آینده خواهد بود.

قیمت ربع‌سکه و سکه پارسیان در معاملات

علاوه بر سکه تمام امامی و نیم‌سکه، ربع‌سکه نیز در این تاریخ با قیمت ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار تهران معامله شد. این قیمت برای ربع‌سکه، تفاوت‌های قابل توجهی با سایر مقاطع زمانی دارد و نشان‌دهنده تقاضای مشخص برای این دسته از سکه‌ها در میان طیف وسیعی از خریداران است.

همچنین در این بازه زمانی، قیمت سکه پارسیان نیز مورد توجه قرار گرفت. اگرچه در گزارش رسمی اتحادیه قیمت دقیق پارسیان به تفکیک کامل ذکر نشده، اما سکه‌های گرمی و پارسیان همواره از شاخص‌های مهم برای سنجش حباب و ارزش ذاتی بازار سکه در تهران محسوب می‌شوند. نوسانات این سکه‌ها معمولاً همبستگی بالایی با قیمت سکه امامی دارد.

روند قیمت‌گذاری در بازارهای بعدی

با پایان معاملات روز پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵، فعالان بازار منتظر بازگشایی بازار در روزهای آینده و بررسی تأثیرات اقتصادی جدید بر نرخ سکه و طلا هستند. گزارش‌های پیشین حاکی از آن بود که قیمت‌ها در روزهای چهارشنبه ۴ آذر و سه‌شنبه ۳ آذر نیز با افزایش همراه بوده است. این روند صعودی مستمر، توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل داخلی و بین‌المللی متعددی بر قیمت سکه تأثیر می‌گذارند. قیمت‌های ثبت شده در تهران، آینه‌ای از وضعیت کلی اقتصاد است. بنابراین، معامله‌گران باید با دقت به تغییرات روزانه و گزارش‌های رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران توجه کنند تا بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری در بازار طلا و سکه اتخاذ نمایند.