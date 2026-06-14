Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

قیمت‌های امروز طلا، سکه و دلار؛ تغییرات جزئی در بازار

اقتصاد News

قیمت‌های امروز طلا، سکه و دلار؛ تغییرات جزئی در بازار
قیمت طلاقیمت سکهقیمت دلار
📆6/14/2026 6:38 PM
📰SharghDaily
36 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 68%

در روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش جزئی به ۱۷ میلیون و ۱۱۷ هزار تومان رسید. قیمت دلار به ۱۷۱ هزار و ۵۵۰ تومان کاهش یافت. میانگین سکه‌ها نیز با نوسانات جزئی همراه بود؛ سکه امامی ۱۷۲ میلیون، سکه بهار آزادی ۱۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸۹ میلیون و ربع سکه بهار آزادی ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در بازار طلا و سکه بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به دیروز با اندکی افزایش به رقم ۱۸ میلیون و ۱۱۷ هزار تومان رسید و برخی قطعات سکه هم با افزایش یا کاهش جزئی همراه شدند.

بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به رقم ۱۷ میلیون و ۱۱۷ هزار تومان رسید و نسبت به دیروز با افزایش جزئی همراه شد. قیمت دلار امروز با کاهش جزئی به ۱۷۱ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز به قیمت ۱۷۲ میلیون تومان رسید و با کاهش یک میلیون تومانی همراه شد.

بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به قیمت ۱۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود و با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی همراه شد. بهای هر قطعه نیم سکه در شبانگاه به قیمت ۸۹ میلیون تومان رسید و حدود ۸۰۰ هزار تومان عقبگرد قیمت داشته است.

بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به قیمت ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود و تغییر قیمتی نداشته است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

قیمت طلا قیمت سکه قیمت دلار بورس بازار طلا

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-14 21:37:59