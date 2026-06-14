در روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش جزئی به ۱۷ میلیون و ۱۱۷ هزار تومان رسید. قیمت دلار به ۱۷۱ هزار و ۵۵۰ تومان کاهش یافت. میانگین سکه‌ها نیز با نوسانات جزئی همراه بود؛ سکه امامی ۱۷۲ میلیون، سکه بهار آزادی ۱۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸۹ میلیون و ربع سکه بهار آزادی ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در بازار طلا و سکه بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به دیروز با اندکی افزایش به رقم ۱۸ میلیون و ۱۱۷ هزار تومان رسید و برخی قطعات سکه هم با افزایش یا کاهش جزئی همراه شدند.

بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به رقم ۱۷ میلیون و ۱۱۷ هزار تومان رسید و نسبت به دیروز با افزایش جزئی همراه شد. قیمت دلار امروز با کاهش جزئی به ۱۷۱ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز به قیمت ۱۷۲ میلیون تومان رسید و با کاهش یک میلیون تومانی همراه شد.

بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به قیمت ۱۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود و با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی همراه شد. بهای هر قطعه نیم سکه در شبانگاه به قیمت ۸۹ میلیون تومان رسید و حدود ۸۰۰ هزار تومان عقبگرد قیمت داشته است.

بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به قیمت ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود و تغییر قیمتی نداشته است





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