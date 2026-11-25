قیمت دلار در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ به ۲۸۵ هزار تومان رسید. تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران توسط آمریکا، انتظارات تورمی را در بازار افزایش داده است.

قیمت دلار در بازار آزاد تهران در روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، با ادامه روند صعودی خود به عدد ۲۸۵ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت در حالی رقم خورد که اسکناس آمریکایی طی بازه زمانی مشخصی ۱۵ هزار تومان گران شده است. معامله‌گران و تحلیلگران بازار، تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران توسط آمریکا را عامل اصلی تشدید بی‌ثباتی و افزایش انتظارات تورمی می‌دانند.

جزئیات تغییرات نرخ دلار و یورو در بازار

بنابر آخرین داده‌های رصد شده، قیمت اسکناس دلار آمریکا نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز گذشته، سه هزار تومان افزایش یافته و در کانال ۲۸۵ هزار تومان قرار گرفت. این در حالی است که نرخ یورو نیز همزمان با دلار، روندی صعودی داشته و با رشد ۹ هزار تومانی، به ۳۱۵ هزار تومان رسیده است. همزمانی این افزایش‌ها نشان می‌دهد که فشارهای افزایشی بر بازار ارز ناشی از یک عامل واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر بازار است.

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نرخ دلار توافقی نیز در همین بازه زمانی رشد کرده و قیمت حواله آن در سمت فروش ۱۹۵ هزار و ۵۷۷ تومان و در سمت خرید ۱۹۳ هزار و ۸۱۶ تومان ثبت شده است. این نرخ‌ها حاکی از افزایش ۳۹۱ تومانی در معاملات حواله دلار است. تداوم این روند قیمتی به شدت وابسته به تحولات سیاسی آینده و مشخص شدن دامنه اثرگذاری تحریم‌های جدید بر مبادلات ارزی کشور است.

تحریم مرکز مبادله و تاثیر آن بر انتظارات بازار

تمرکز اصلی بازار بر تصمیم آمریکا برای تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران و چند نهاد مالی دیگر است. این مرکز نقشی کلیدی در سازوکار رسمی معاملات ارزی کشور ایفا می‌کند و هدف قرار گرفتن آن می‌تواند ابهامات جدی درباره تداوم فعالیت‌ها و مسیرهای مبادلاتی ایجاد کند. نگرانی اصلی معامله‌گران، اثرگذاری این تحریم‌ها بر روند نقل‌وانتقال منابع ارزی و دسترسی بانک‌ها به ارز است.

حتی پیش از آنکه آثار عملی تحریم‌ها بر سامانه‌های مالی مشخص شود، این ابهامات به تنهایی بر رفتار معامله‌گران اثر گذاشته است. ترس از دشوارتر شدن مبادلات ارزی و احتمال اختلال در تامین ارز واردکنندگان، باعث شده تا تقاضا برای نگهداری ارزهای معتبر افزایش یابد. این وضعیت می‌تواند چرخه انتظارات تورمی را تشدید کرده و نوسانات قیمتی را در کوتاه‌مدت بیشتر کند.

سابقه نوسانات و پیامدهای آتی برای بازار

در هفته‌های گذشته، دلار در محدوده‌ای بین ۲۶۶ تا ۲۷۰ هزار تومان در نوسان بود، اما اکنون با فاصله گرفتن از این بازه، وارد سطوح قیمتی بالاتری شده است. این شکستن مقاومت‌های قیمتی سابق، سیگنال قدرتمندی از تغییر موقت در روانشناسی بازار ارائه می‌دهد. با این حال، بانک مرکزی ایران همچنان سیاست فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار را برای رفع نیازهای اساسی ادامه داده است.

به نظر می‌رسد که اگر تحریم‌های جدید منجر به اختلال گسترده در زیرساخت‌های مبادله ارزی نشود، ممکن است شاهد تثبیت نسبی قیمت‌ها باشیم. اما در صورت اثبات اثرات عملی این تحریم بر تجارت بین‌المللی، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها و نوسانات شدیدتر وجود دارد. پیگیری دقیق اخبار مرتبط با مرکز مبادله و اعلامیه‌های رسمی بانک مرکزی، کلید پیش‌بینی حرکت‌های بعدی بازار خواهد بود.