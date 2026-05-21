قیمت دلار در آخرین روز معاملاتی هفته بدون تغییر باقی ماند، رکود در بازار ارز ادامه دارد

قیمت دلار در آخرین روز معاملاتی هفته تحت تاثیر تداوم ابهامات سیاسی، بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماند. اسکناس آمریکایی که از ابتدای هفته وارد کریدور 180 هزار تومانی شده بود و تنها در روز سه‌شنبه تحت تاثیر بازگشایی بورس نوسان کاهشی را تجربه کرده‌بود، در آخرین روز کاری هفته نیز در همین کریدور ماندگار شد. علت تداوم رکود در بازار ارز، ابهامات حل‌نشده پیرامون مذاکرات ایران و آمریکاست. معامله‌گران در شرایطی هفته را به پایان می‌برند که نه خبر مثبتی برای کاهش قیمت‌ها وجود دارد و نه محرک قوی برای رشد. این فضای مبهم، بازار را در بن‌بستی موقت قرار داده است. کارشناسان معتقدند به محض شفاف شدن وضعیت سیاسی، بازار ارز از این رکود خارج خواهد شد؛ اما تا آن زمان، قیمت دلار و یورو در همین محدوده‌ها باقی خواهند ماند.

قیمت دلار توافقی امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهشی است. بر این اساس، قیمت دلار توافقی (حواله) با 161 تومان کاهش نسبت به روز گذشته، در سمت فروش ۱۴۸ هزار و 118 تومان و در سمت خرید ۱۴۶ هزار و 785 تومان است.

