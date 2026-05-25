قیمت دلار و یورو در معاملات امروز با بازگشت ابهامات سیاسی و کاهش امیدها به توافق، افزایش یافتند

قیمت دلار در معاملات امروز با افزایش چهار هزار تومانی نسبت به روز گذشته، تا لحظه نگارش این گزارش روی رقم 175 هزار تومان قرار دارد. همچنین، یورو نیز با افزایش پنج هزار تومانی نسبت به روز گذشته، روی رقم 200 هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت دلار در معاملات امروز با بازگشت ابهامات سیاسی و کمرنگ شدن امیدها به توافق، روند افزایشی پیدا کرد. قیمت دلار در معاملات امروز با افزایش چهار هزار تومانی نسبت به روز گذشته، تا لحظه نگارش این گزارش روی رقم 175 هزار تومان قرار دارد.

دلار که روز گذشته در سایه خوش‌بینی برای رسیدن به توافق با آمریکا، کاهش هشت هزار تومانی را تجربه کرده و به کانال 171 هزار تومانی سقوط کرده بود، امروز با بازگشت ابهامات به مسائل سیاسی و کم‌رنگ شدن نشانه‌های امیدوارکننده از مذاکرات، بار دیگر مسیر صعودی در پیش گرفت. دلار در حالی از کف 170 هزار تومانی فاصله گرفته که معامله‌گران پس از یک روز خوش‌بینی نسبی، امروز مجددا با فضای مبهم سیاسی مواجه شده‌اند.

تردید در تداوم مذاکرات مثبت، انگیزه فروش را کاهش داده و تقاضا را به بازار برگردانده است. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که اخبار قطعی از نتیجه مذاکرات منتشر نشود، قیمت دلار همچنان نوسانی و حساس به کوچکترین نشانه‌های سیاسی باقی خواهد ماند. همچنین یورو نیز با افزایش پنج هزار تومانی نسبت به روز گذشته، روی رقم 200 هزار تومان معامله می‌شود. قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ کاهشی است.

بر این اساس، قیمت دلار توافقی (حواله) امروز با ۸۰۸ تومان کاهش، در سمت فروش ۱۴۷ هزار و ۲۸۹ تومان و در سمت خرید ۱۴۵ هزار و ۹۶۳ تومان اعلام شده است.

همچنین، اطلاعیه قطعی گاز فردا سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵/ گاز این مناطق ۱۰ ساعت قطع می‌شود. پیش بینی قیمت طلا و سکه دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ / رالی نزولی بازار طلا در سایه خبرهای سیاسی و قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵/رشد قیمت طل





