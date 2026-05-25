قیمت نقره امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با افزایش 9 هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات روز گذشته در بازار داخلی، با رقم ۴۶۷ هزار تومان در هر گرم به ثبت رسید؛ اونس جهانی نقره نیز صعودی شده و روی رقم ۷۸ دلار و ۵۶ سنت قرار گرفته است. همچنین، قیمت شمش نقره ۱۰ گرمی با رقم ۶ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان، شمش نقره ۲۰ گرمی با رقم ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، شمش نقره یک اونسی با رقم ۱۸ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و شمش نقره ۵۰ گرمی با رقم ۲۹ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان اعلام شد. شمش نقره ۱۰۰ گرمی با رقم ۵۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، شمش نقره ۲۵۰ گرمی با رقم ۱۴۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، شمش نقره نیم کیلویی با رقم ۲۸۸ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و همچنین، شمش نقره یک کیلویی ایرانی با رقم ۵۷۴ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به ثبت رسید. کارشناسان معتقدند، شمش نقره نوسان و حباب بالایی دارد؛ بنابراین، خریداران باید ابتدا اعتبار و مجوز واحد فروش را بررسی کرده و با احتیاط و بدون شتاب‌زدگی معاملات خود را انجام دهند.

