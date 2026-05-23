قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ روند نامتوازنی دارد. طلا در نخستین روز معاملاتی ماه با همراهی اونس جهانی طلا کاهشی شده، بازار سکه نیز در قطعه امامی کاهشی‌ست و سایر قطعات روند صعودی دارند. کارشناسان معتقدند بازار طلا همچنان بلاتکلیف است که این مساله می‌تواند ناشی از ابهامات سیاسی باشد.

کارشناسان معتقدند بازار طلا همچنان بلاتکلیف است که این مساله می‌تواند ناشی از ابهامات سیاسی باشد. قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در روند نامتوازنی بازگشایی شده است. قیمت طلا ریزش کرده و هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی معامله می‌شود. قیمت سکه نیز روند یکدستی ندارد و در حالی که سکه امامی با روند نزولی طلا همراه شده، سایر قطعات سکه روند صعودی دارند.

همچنین بازارهای جهانی امروز تعطیل هستند و معاملات اونس جهانی طلا اکنون متوقف شده است. بر این اساس، اونس جهانی طلا روی رقم ۴۵۰۸ دلار تثبیت شده که نسبت به معاملات روز گذشته روند نزولی داشته است. قیمت دلار نیز امروز هزار تومان در مقایسه با آخرین معاملات پنجشنبه هفته گذشته کاهش یافته و اکنون این اسکناس آمریکایی روی رقم ۱۷۹ هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت سکه امروز در انواع قطعات صعودی شده، با این حال سکه امامی در مسیر نزولی قرار دارد. قیمت سکه امامی با رقم ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شده است. سکه بهار آزادی روی رقم ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. نیم‌سکه و ربع سکه به‌ترتیب روی رقم‌های ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفته‌اند.

سکه گرمی نیز با رقم ۲۸ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. قیمت طلا امروز کاهشی شده است. بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا روی رقم ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد و طلای ۱۸ عیار با رقم ۱۸ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان معامله می‌شود. قیمت دلار در اولین روز معاملاتی هفته تحت تاثیر تداوم ابهامات سیاسی، مسیر نزولی در پیش گرفت و به کریدور 170 هزار تومان بازگشت.

قیمت دلار در بازار امروز با کاهش یک هزار تومانی نسبت به آخرین رقم معاملاتی هفته گذشته، تا لحظه نگارش این گزارش روی رقم 179 هزار تومان قرار دارد. گفتنی است یورو نیز کاهش یک هزار تومانی را تجربه کرده و تا لحظه نگارش این گزارش روی رقم 205 هزار تومان در حال معامله است. قیمت دلار توافقی امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ افزایشی است.

بر این اساس، قیمت دلار توافقی با رشد ۱۱۰ تومانی نسبت به روز پنجشنبه، در سمت فروش ۱۴۸ هزار و ۲۲۸ تومان و در سمت خرید ۱۴۶ هزار و ۸۹۳ تومان اعلام شده است





