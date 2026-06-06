قیمت نقره در بازار ایران ۴۹۰۰ تومان کاهش یافت؛ شمش نقره تا یک کیلو با نوسان

در روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ قیمت هر گرم نقره در بازار داخلی با کاهش ۴۹۰۰ تومانی به ۴۲۲ هزار تومان رسید. قیمت اونس جهانی نیز به ۶۷ دلار و ۸۴ سِنت سقوط کرد. جدول قیمت‌های شمش نقره از ۱۰ گرمی تا یک کیلویی منتشر شد.

قیمت نقره در بازار داخلی ایران در روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش ۴۹۰۰ تومانی به رقم ۴۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر گرم ثبت شد.

در عین حال، قیمت اونس جهانی نقره نیز در روند نزولی قرار داشته و به سطح ۶۷ دلار و ۸۴ سِنت بازگشت.

قیمت‌های شمش نقره با وزن‌های مختلف در بازار داخلی به شرح زیر اعلام شد: شمش نقره ۱۰ گرمی با قیمت ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، شمش نقره ۲۰ گرمی با قیمت ۱۰ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان، شمش نقره یک اونسی (۳۱٫۱ گرم) با قیمت ۱۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، شمش نقره ۵۰ گرمی با قیمت ۲۵ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان، شمش نقره ۱۰۰ گرمی با قیمت ۵۰ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان، شمش نقره ۲۵۰ گرمی با قیمت ۱۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، شمش نقره نیم‌کیلویی (۵۰۰ گرم) با قیمت ۲۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان و شمش نقره یک کیلویی با قیمت ۴۸۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان.

کارشناسان بازارMetal هشدار می‌دهند که شمش نقره از نوسانات شدید و حباب قیمتی بالایی برخوردار است. آن‌ها توصیه می‌کنند خریداران قبل از هر معامله، اعتبار و مجوز واحد فروش را به دقت بررسی کرده و با احتیاط و بدون عجله اقدام به خرید کنند.

در همین حال، قيمت‌های دیگر مانند دلار، طلا و سکه نیز در روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ شاهد تغییراتی بودند؛ طلای ۱۸ عیار کانال قیمتی ۱۸ میلیونی را از دست داده و با کاهشی مواجه شده است. این تحولات در عiami با نوسانات بازار جهانی فلزات گران‌قیمت و تغییرات نرخ ارز هماهنگ است





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