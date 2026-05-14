قیمت طلا و سکه امروز در روند نزولی و نامتوازنی بازگشایی شد

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در روند نزولی و نامتوازنی بازگشایی شد. قیمت طلا نسبت به معاملات روز گذشته کاهشی شده، با این حال در مقایسه با معاملات ابتدایی، در مسیر صعودی قرار گرفته است. بر این اساس، هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معامله می‌شود. قیمت سکه نیز روند مشخصی ندارد و در حالی که سکه امامی افزایشی است، سایر قطعات روند کاهشی دارند و سکه گرمی نیز بدون تغییر مانده است. همچین ربع سکه نسبت به زمان بازگشایی روند صعودی دارد. درجا زدن دلار و نوسانات صعودی اونس جهانی طلا، بازار طلای داخلی را بدون روند کرده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ابهامات سیاسی مرتفع نشوند، وضعیت بازار طلا و سکه همینگونه خواهد بود.

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در روند نزولی و نامتوازنی بازگشایی شد. قیمت طلا نسبت به معاملات روز گذشته کاهشی شده، با این حال در مقایسه با معاملات ابتدایی، در مسیر صعودی قرار گرفته است.

بر این اساس، هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معامله می‌شود. قیمت سکه نیز روند مشخصی ندارد و در حالی که سکه امامی افزایشی است، سایر قطعات روند کاهشی دارند و سکه گرمی نیز بدون تغییر مانده است. همچین ربع سکه نسبت به زمان بازگشایی روند صعودی دارد. درجا زدن دلار و نوسانات صعودی اونس جهانی طلا، بازار طلای داخلی را بدون روند کرده است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که ابهامات سیاسی مرتفع نشوند، وضعیت بازار طلا و سکه همینگونه خواهد بود. اونس جهانی طلا امروز نوسانی شده و روی رقم ۴۶۹۵ دلار معامله می‌شود. قیمت دلار نیز امروز تغییری نکرده و روی رقم ۱۷۹ هزار تومان قرار گرفته است. بازار سکه امروز روند مشخصی ندارد.

تنها سکه امامی نسبت به روز گذشته افزایشی شده و سکه گرمی نیز بدون تغییر مانده است. قیمت سکه امامی با رقم ۱۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شده و رشد ۲۰۰ هزار تومانی دارد. سکه بهار آزادی روی رقم ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. نیم‌سکه و ربع سکه، به‌ترتیب روی رقم‌های ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۵۴ میلیون تومان قرار گرفته‌اند.

سکه گرمی نیز با رقم ۲۸ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. قیمت طلا امروز نسبت به زمان بازگشایی رشد کرده است. بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا روی رقم ۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد و طلای ۱۸ عیار با رقم ۱۹ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان معامله می‌شود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قیمت طلا قیمت سکه روند نزولی نامتوازنی قیمت دلار قیمت اونس جهانی طلا قیمت سکه امامی قیمت سکه بهار آزادی قیمت سکه گرمی قیمت سکه نیم‌سکه قیمت سکه ربع سکه

United States Latest News, United States Headlines