قیمت دلار چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در محدوده ۲۵۸ تا ۲۶۰ هزار تومان حجم تغییر کرد

در معاملات روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، دلار در ابتدا افت کرد اما بخش از این کاهش را جبران کرد. پیش‌بینی می‌شود در پنجشنبه دلار در بازه ۲۵۸ تا ۲۶۳ هزار تومان باقی بماند. معاینه این نوسانات بر آینده بازار ارز ایران

در معاملات روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، قیمت دلار با افت اولیه در بازار آغاز شد، اما در ادامه معاملات برخلاف روند آغازین، بخش از این کاهش را جبران نمود. اسکناس آمریکایی در ابتدای معاملات حدود ۲۵۸ هزار تومان عقب‌نشینی داشت و به کانال ۲۶۰ هزار تومان بازگشت، در حالی که نسبت به روز سه‌شنبه دو هزار تومانی نرسیده بود.

نسبت تغییر قیمت دلار در چهارشنبه ۲۰ آبان

قیمت دلار در ابتدای معاملات حداکثر تا ۲۵۸ هزار تومان پایین رفت و سپس به سمت ۲۶۰ هزار تومان جهت‌گیری کرد. این تغییر در بازه زمانی کوتاه‌مدت، نشان می‌دهد بازار ارز به درگدر اخبار سیاسی و سیگنال‌های بازارساز واکنش نشان می‌دهد.

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خبرهای درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، بخشی از نوسانات را توجیه می‌کند و انتظارات کاهشی را تقویت کرده است. در کنار این، اظهارات متناقض طرف‌های سیاسی درباره روند مذاکرات و عدم وجود نشانه‌ای قطعی از توافق، مانع شکل‌گیری اعتماد در بازار شد.

بازگشایی مرز شلمچه و تأثیر آن بر معاملات ارز

بازگشایی مرز شلمچه با عراق پس از سه هفته تعطیلی جزو اخبار درخشان روز چهارشنبه بود. این اتفاق می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها درباره اختلال در تجارت منطقه‌ای را کاهش دهد؛ هرچند تأثیر واقعی آن بر عرضه ارز به تداوم فعالیت‌های تجاری و حجم مبادلات بستگی دارد.

به همین ترتیب، نوسان شدید قیمت تتر به ریال در معاملات شبانه صرافی‌های رمزارزی، یک عامل مهم در شکل‌دهی انتظارات معامله‌گران بازار ارز به حساب می‌آید. چنین نوسان‌هایی که به ابهامات بخشنامه‌ای بانک مرکزی نسبت داده می‌شود، می‌تواند در روزهای آینده نقش مهمی در جهت‌دهی به قیمت دلار داشته باشد.

پیش‌بینی قیمت دلار برای پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵

کارشناسان اقتصادی بر اساس روند معاملات چهارشنبه، می‌گویند قیمت دلار در معاملات پنجشنبه صعودی در محدوده ۲۵۸ تا ۲۶۳ هزار تومان نوسان خواهد داشت. آن‌ها معتقدند، بازگشت قیمت دلار از کف روزانه و ورود دوباره به کانال ۲۶۰ هزار تومان نشان می‌دهد تقاضا در رقم‌های پایین‌تر همچنان فعال است.

تحلیلگران بازارهای مالی در صورت تزریق اخبار مثبت سیاسی و تقویت عرضه ارز توسط بازارساز، احتمال عقب‌نشینی قیمت دلار به کریدور ۲۵۰ هزار تومانی را می‌دهند. در مقابل، اگر اخبار مذاکرات با ابهام یا مواضع متناقض طرفین همراه شود، احتمال بازگشت تقاضای احتیاطی و حرکت دلار به سمت محدوده ۲۶۲ تا ۲۶۵ هزار تومان وجود دارد.

نتایج و تأثیرات بلندمدت

این نوسانات کوتاه‌مدت نشان می‌دهد بازار ارز ایران هنوز تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقدامات بازارساز قرار دارد. عوامل مانند تغییر در نرخ تتر، بازگشایی مرز شلمچه، و تأثیرات دیپلماتیک بر آمریکا، می‌توانند در روزهای آینده به تغییرات قابل توجهی در قیمت دلار و سایر ارزها منجر شوند. معامله‌گران و سیاست‌گذاران باید به دقت این عوامل را مانیتور کنند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای در جهت حفظ ثبات میکرودسی و جلوگیری از افت بیش از حد ارز انجام دهند.